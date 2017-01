Procurorul general al Parchetului Inaltei Curti de Casatie si Justitie (PICCJ) este primul dintre sefii de institutii invitati luni de ministrul Justitiei, Florin Iordache, pentru discutii, care vor viza atat bugetele pe 2017 ale acestor institutii, cat si alte probleme ce vor fi analizate dupa investirea noului Guvern. „Intalnirea de lucru vizeaza problematica resurselor Ministerului Public, discutii despre buget si chestiuni de logistica. Discutam la iesire”, a spus procurorul general al Parchetului Inaltei Curti de Casatie si Justitie, conform News.ro.

Intrebat in ce stadiu este dosarul deschis in 4 ianuarie de Parchetul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, dupa inregistrarea audio prezentata de Sebastian Ghita in care Traian Basescu vorbeste despre informatii pe care le primea din dosare aflate in curs de solutionare, Lazar a spus ca procurorii fac „ceea ce este de facut in dosar, nu putem pas cu pas noi sa facem declaratii de presa in special cu ce se intampla in dosar”.

„Evident ca sunt activitati care sunt in curs si vor fi puse la dispozitie la momentul potrivit”, a mai spus Augustin Lazar. La Ministerul Justitiei a ajuns si procurorul general adjunct al Parchetului Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Bogdan Licu, care a declarat ca spera ca bugetul pentru 2017 sa indeplineasca cerintele Ministerului Public.

"Nu avem in acest moment o suma estimativa, vom discuta cu Ministerul Finantelor. Prioritatea noastra in acest an este finalizarea lucrarilor de constructie la diferite sedii ale parchetului din teritoriu si daca am putea un sediu secundar pentru DIICOT. Actualul sediu este insuficient, pentru ca s-a adoptat o ordonanta de urgenta, a crescut numarul de personal si s-a infiintat serviciul tehnic", a spus Licu.

Surse judiciare declarau, pentru News.ro, ca ministrul Justitiei i-a invitat luni la discutii pe procurorul general Augustin Lazar, pe sefii DNA si DIICOT, Codruta Kovesi si Daniel Horodniceanu, pe seful Registrului Comertului, pe seful Administratiei Nationale a Penitenciarelor si pe directorii spitalelor penitenciar.

Ministrul Justitiei declara, vineri, ca nu crede ca ar fi necesara revocarea din functie a procurorului-sef al DNA, Codruta Kovesi, dupa inregistrarile lui Sebastian Ghita, precizand ca este o ancheta in derulare la Parchetul instantei supreme, care va face cercetari in cazul acestor inregistrari. Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a declarat, vineri, ca inregistrarile prezentate de postul de televiziune al fostul deputat Sebastian Ghita sunt prezentate intr-o maniera “destul de tendentioase”, intr-o anumita forma, sugerand procurorilor ceea ce ar trebui sa faca. Lazar a precizat ca urmeaza sa fie audiate mai multe persoane in dosarul deschis in urma autosesizarii Parchetului Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

