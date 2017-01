Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, ca reitereaza "asteptarea Romaniei" ca noul presedinte al Republicii Moldova sa actioneze conform atributiilor sale constitutionale, spunand acest lucru "inclusiv in lumina declaratiilor sale cele mai recente", dupa ce Igor Dodon a comentat ca jumatate din teritoriul Romaniei de astazi apartine Moldovei.

"In Republica Moldova, am asistat la primele alegeri prezidentiale directe dupa mult timp. Reiterez asteptarea Romaniei ca noul presedinte sa actioneze conform atributiilor sale constitutionale. O spun inclusiv in lumina declaratiilor sale cele mai recente. Indiferent de acestea, Romania va continua sa sprijine drumul european al Republicii Moldova", a afirmat presedintele, cu ocazia intalnirii anuale cu sefii misiunilor diplomatice acreditati la Bucuresti, conform News.ro.

Presedintele a afirmat ca Republica Moldova are nevoie de stabilitate si implicare "responsabila" a tuturor factorilor politici si institutionali in procesul de reforme de la Chisinau. Iohannis a reiterat sprijinul Romaniei pentru parcursul european la Republicii Moldova. "Subliniez deschiderea Romaniei, in acest context, pentru dezvoltarea Parteneriatului Strategic pentru integrarea europeana a Republicii Moldova, pentru continuarea proiectelor de cooperare bilaterala cu Guvernul si autoritatile locale ale Republicii Moldova", a spus el.

Klaus Iohannis a reamintit ca, la ultima sedinta a CSAT, a fost adoptat un Plan de Actiune privind abordarea strategica a relatiei Romaniei cu Republica Moldova, al carui obiectiv este "sustinerea orientarii clare, ireversibile a Republicii Moldova spre Uniunea Europeana". "Efortul Romaniei va trebui sistematizat si concentrat institutional astfel incat rezultatele sa fie vizibile, concrete si palpabile pentru cetatenii Republicii Moldova", a conchis seful statului.

Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a aratat presei harta Moldovei istorice pe care i-a daruit-o omologul sau rus Vladimir Putin, spunand ca jumatate din teritoriul actual al Romaniei este moldovenesc, relateaza Deschide.md. Harta a fost intocmita in secolul al-XVIII-lea de catre cartograful italian Bartolomeo Borghi dupa razboiul ruso-turc din 1806-1812. Dodon si-a exprimat regretul ca, in 1812, Imperiul Rus nu a anexat intregul teritoriu al Moldovei, ci s-a oprit pe Prut. „Daca Imperiul rus nu s-ar fi oprit la Prut, am fi avut acum o Moldova intregita”, a spus el.

