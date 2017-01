”In sala am raspuns foarte clar ca nu. Si acum va spun dumneavoastra: actele normative nu se fac pentru politicieni, se fac pentru a rezolva politica penala a statului”, a sustinut Iordache, in conferinta de presa de la finalul dezbaterii organizate de Ministerul Justitiei, conform News.ro.

Ministrul Justitiei a adaugat ca nu a avut in vedere si nu are in vedere o anumita persoana. ”Am vizitat si voi vizita in perioada urmatoare o serie de penitenciare fara a viza sau a vizita o anumita persoana. Repet, actele normative nu vizeaza persoane sau politicieni”, a declarat Florin Iordache intrebat de jurnalisti daca de gratiere va beneficia vreun politician.

Anterior, in timpul dezbaterii, un participant l-a intrebat pe ministru daca de gratiere va beneficia vreun om politic. "Nu", a raspuns Iordache. Intrebat de una dintre persoanele care au participat la dezbaterea publica a celor doua OUG daca de acestea vor beneficia fostul presedinte Ion Iliescu, fostul premier Petre Roman si Gelu Voican Voiculescu, toti acuzati in dosarul Mineriadei, ministrul Justitiei a raspuns: “Nu”.

Un alt participant la dezbatere l-a intrebat pe ministrul Justitiei daca presedintele PSD, Liviu Dragnea, va fi “avantajat” de cele doua ordonante de urgenta privind gratierea si modificarea codurilor penale, raspunsul lui Iordache fiind acelasi: “Nu”. Intrebat daca iese Dan Voiculescu din penitenciar in baza OUG privind gratierea, Iordache a raspuns: "Treceti mai departe”. Un alt participant la dezbatere i-a spus ministrului Justitiei ca nu trebuie sa subestimeze gandirea celor care ies in strada, pentru ca acestia protesteaza intrucat nu pot sa inteleaga cum infractiunile comune sunt puse pe acelasi palier cu „infractiunile gulerelor albe”.

