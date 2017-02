Anuntul a fost facut de Brummell pe contul sau de Twitter. "Am avut o intalnire buna cu procurorul sef al DNA, o institutie cheie in lupta anticoruptie din Romania", scrie Paul Brummell, conform News.ro.

Joi, Ambasada Marii Britanii a transmis un comunicat in care isi exprima ingrijorarea ca ordonanta de urgenta adoptata pe 31 ianuarie ar putea sa reduca domeniul de aplicare al infractiunii de coruptie. Ambasadorul britanic, impreuna cu alti sefi de misiuni diplomatice partenere din Bucuresti, a transmis aceste puncte de vedere, miercuri, intr-o intalnire cu ministrul de Externe, Teodor Melescanu.

”Dintotdeauna am avut un dialog productiv pe acest subiect cu guvernele Romaniei, indiferent de culoarea lor politica. Am colaborat cu Romania pe parcursul multor ani pentru a o ajuta sa isi indeplineasca obligatiile asumate in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV)”, arata ambasada Marii Britanii, care mentioneaza ca cel mai recent raport al Comisiei Europene cu privire la MCV, publicat pe 25 ianuarie, a subliniat progresele inregistrate de Romania in ultimii 10 ani in reforma justitiei si in lupta anticoruptie, dar a si avertizat ca ‘modificarile legislative menite in mod clar sa slabeasca sau sa reduca domeniul de aplicare al infractiunii de coruptie sau care au reprezentat o provocare majora la adresa independentei sau eficacitatii DNA ar atrage dupa sine reevaluarea progreselor realizate.

