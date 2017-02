USR va solicita dezbaterea in regim de urgenta in Parlament a Ordonantei 14, care abroga OUG 13 care a modificat Codurile penale, deputatul Silviu Dehelean afirmand ca nici societatea si nici opozitia nu mai au incredere in actiunile Guvernului si ale Parlamentului.

"Guvernul se confrunta cu o lipsa de credibilitate majora si asta se datoreaza faptului ca in repetate randuri cetatenii Romaniei au fost mintiti, atat cu privire la promovarea unui proiect de gratiere, a dezincriminarilor din Codul Penal si asa mai departe. Nimeni nu si-a asumat greseala promovarii acestor ordonante nocturne. Din contra, continua sa sustina in aparitiile publice continuarea promovarii acestor aspecte", a afirmat deputatul Silviu Dehelean, conform News.ro.

El a spus ca USR va cere dezbaterea in regim de urgenta a Ordonantei de abrogare care a fost data duminica de catre Guvern, pentru ca "nu mai are incredere" ca Executivul este bine intentionat si ca in Parlament nu se va reveni asupra modificarilor. Deputatul a precizat ca USR continua sa solicite si retragerea proiectului de lege privind gratierea."S-a inceput cu un proiect prost de la inceput, care avea ca scop cu totul altul, un scop ascuns, de ce se anunta", a spus el.

In privinta protestelor din tara, purtatorul de cuvant al USR, Dan Barna, a afirmat ca formatiunea sa este "solidara" cu ce transmite societatea. "Decizia de a continua sau nu protestele apartine cetatenilor, in functie de masura in care actualul guvern intelege si isi asuma in mod real efectele deciziilor total neinspirate din noaptea neagra sau martea neaga. A fost marti, 13, noaptea - din start o nenorocire, ceea ce s-a si dovedit ulterior", a spus el.

USR va continua "prin instrumentele parlamentare" sa sustina punctul de vedere al cetatenilor si sa faca "opozitie activa si reala" fata de Guvern, a adaugat purtatorul de cuvant al USR. Ordonanta 14/2017, prin care a fost abrogata Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 13 de modificare a codurilor penale, a fost inregistrata duminica seara la Senat pentru dezbatere, dupa ce anterior fusese publicata si in Monitorul Oficial. Inregistrarea la Parlament si publicarea in Monitor sunt conditiile obligatorii pentru ca o ordonanta de urgenta sa intre in vigoare.

Sursa foto: Jarek2313 | Dreamstime.com