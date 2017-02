Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat, vineri, ca va fi infiintat un comitet care sa gaseasca solutii de urgentare a solutionarii dosarelor de retrocedare a imobilelor care au fost preluate abuziv pana in 1989, precizand ca din cele peste 42.000 de dosare inregistrate la Primaria Municipiului Bucuresti in ultimii 16 ani, au fost rezolvate mai putin de jumatate.

"Am decis infiintarea unui comitet care sa vina cu propuneri concrete in ceea ce priveste analizarea si solutionarea dosarelor de retrocedare inregistrate la nivelul Primariei Municipiului Bucuresti. Cetatenii care au fost deposedati in mod abuziv de regimul comunist au dreptul sa-si recupereze cat mai urgent proprietatile sau, dupa caz, sa fie despagubiti in mod just. Timp de 16 ani, din 42.566 de dosare, au fost rezolvate mai putin de jumatate, adica 19.730. Aceasta situatie trebuie sa ia sfarsit”, a declarat Gabriela Firea, conform News.ro.

Comitetul, infiintat pentru urgentarea solutionarii dosarelor inregistrate la Primaria Capitalei, in temeiul Legii 10/2001 privind regimul juridic al imobilelor preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, va fi coordonat de viceprimarul general Tomnita Florescu si va urmari elaborarea unor propuneri de modificare a legislatiei care „sa usureze procedura de analiza si sa fluidizeze activitatea institutiilor implicate in acest proces”.

Primaria Capitalei a preluat, din 2013, pe langa dosarele deja inregistrate, aproximativ 15.000 de dosare depuse la primariile de sector pentru a fi solutionate conform prevederilor Legii 10/2001, numarul acestora continuand sa creasca in perioada urmatoare, „pana cand sectoarele vor incheia procesul de transmitere a dosarelor”, a precizat Firea.

De asemenea, potrivit Primariei Capitalei, exista dosare administrative constituite in baza Legii 10/2001 care au fost completate cu actele doveditoare prevazute de lege, dar care nu au intrat in procedura de solutionare, pentru ca acestea sunt analizate in ordinea inregistrarii lor, asa cum este mentionat la articolul 33 alineatul 4 din Legea 165/2013.

Primaria mentioneaza ca, in prezent, au fost inaintate Comisiei interne pentru analizare aproximativ 3.000 de dosare administrative, iar in perioada 2001-2017 au fost emise 19.830 de dispozitii de primar general, dintre care 3.401 pentru restituire in natura, 2.240 pentru restituiri in natura si masuri reparatorii, 9.418 masuri reparatorii, 329 pentru declinare si 4.382 pentru respingere.

Sursa foto: Agerpres Foto