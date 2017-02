Un numar de 56 de primari PSD din judetul Iasi solicita conducerii partidului, printr-o scrisoare adresata liderului Liviu Dragnea, schimbarea lui Mihai Chirica de la sefia organizatiei judetene a PSD Iasi, pe motiv ca a adus prejudicii grave partidului prin declaratiile facute in ultima perioada.

Cei 56 de edili au trimis o scrisoare catre presedintele PSD, Liviu Dragnea, in care isi arata sprijinul atat fata de Guvernul Grindeanu, cat si fata de conducerea nationala a PSD. Totodata, primarii PSD de Iasi solicita schimbarea lui Mihai Chirica de la conducerea organizatiei judetene a filialei, conform News.ro.

”Ne delimitam in totalitate de cele declarate de presedintele interimar al organizatiei judetene Iasi a PSD. Ne declaram sustinerea atat fata de guvernul condus de Sorin Grindeanu cat si fata de conducerea centrala a partidului si de presedintele Liviu Dragnea. Propunem retragerea delegarii pentru functia de pesedinte interimar al organizatiei judetene a domnului primar Mihai Chirica, cu pastrarea calitatii de membru PSD”, se arata in scrisoarea semnata de cei 56 de edili PSD din judetul Iasi.

Acestia mai spun ca Mihai Chirica a adus prejudicii grave la adresa PSD, prin declaratiile critice facute in ultima perioada la adresa conducerii partidului. PSD are 63 de primari in judetul Iasi. Scrisoarea adresata de primarii PSD conducerii partidului a fost prezentata vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta la sediul PSD Iasi de catre primarul comunei Schitu Duca, Mihai Mihalache, deputatul Vasile Citea si presedintele Consiliului Judetean Iasi, Maricel Popa. Edilul PSD de Schitu Duca a spus ca demersul primarilor PSD este sustinut si de patru din cei noua parlamentaride Iasi ai PSD.

Tot vineri, primarul PSD al comunei iesene Holboca, Gheorghe Stefurac, a anuntat ca nu este de acord cu retragerea sprijinului politic in cazul presedintelui interimar al PSD Iasi, Mihai Chirica, spunand ca nu aproba o astfel de actiune si ca acum partidul trebuie sa se concentreze ”pe actul de guvernare” si sa recastige increderea electoratului ”prin actiuni concrete”.

Sursa foto: Agerpres Foto