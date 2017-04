"Mi se pare o farsa, ca sa va spun foarte sincer, (...) inclusiv povestea asta cu Serbia, pentru ca daca a aparut pe la Hotnews, acum o luna, eu am si zis ca nu cred, dar, daca zice cineva ca ma ascund in Targu Jiu, plec si eu din Targu Jiu. Ma duc si eu la Deva, dar daca dumneavoastra acum o luna ziceti ca eu sunt in Targu Jiu si eu stau tot in Targu Jiu inseamna ca am vrut sa ma gasiti", a spus Victor Ponta, potrivit News.ro.

Ponta a acuzat ca dosarul lui Sebastian Ghita este unul "politic", facut de procurori intr-o maniera de "crima mafiota". "L-a scos de pe piata Prahovei ca sa preia el piata Prahovei", a spus Ponta, despre procurorul care a instrumentat cazul Ghita, Mircea Negulescu.

Fostul premier a spus ca si dosarele lui Dan Voiculescu si Liviu Dragnea au fost facute tot de procurori care au avut ulterior probleme cu legea, ceea ce arata ca dosarele instrumentate de ei nu erau in regula.

Sursa foto: Agerpres