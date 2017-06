”PSD si ALDE sustin ca au in continuare o majoritate in Parlament. Aceste doua formatiuni politice s-au prezentat impreuna la consultari si au inaintat o propunere, in persoana domnului Tudose”, a spus Klaus Iohannis intr-o scurta declaratie de presa sustinuta la Cotroceni, potrivit News.ro.

De asemenea, seful statului a constatat ca partidele din opozitie in principal nu au avut propuneri concrete pentru pozitia de prim-ministru si nici nu observat existenta unei intelegeri politice intre ele.

”Pe de alta parte, criza prin care trecem dauneaza grav Romaniei, economiei romanesti, imaginii Romaniei in lume si opinia mea este ca aceasta criza trebuie terminata foarte repede. Trebuie sa avem cat se poate de repede un guvern care sa incerce sa rezolve problemele aparute din cauza acestei crize pornite din interiorul PSD”, a spus presedintele.

In aceste conditii, Iohannis a anuntat ca accepta propunerea facuta de PSD-ALDE. ”Il desemnez pe domnul Tudose ca viitor prim-ministru care va avea discutii in zilele urmatoare si se va prezenta cu o echipa guvernamentala. Solicit partidelor parlamentare sa se apuce imediat de elaborarea unei agende care permite finalizarea procedurilor parlamentare in cursul acestei saptamani”, a mai spus Iohannis.

Presedintii PSD si ALDE, Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu au venit impreuna la consultarile cu presedintele Iohannis caruia i l-au propus pe Mihai Tudose, ministrul Economiei, pentru postul de premier. Intrevederea a luat sfarsit dupacirca 15 minute, fara ca liderii coalitiei de guvernamant sa faca declaratii.

PNL a venit fara o porpunere de premier, presedintele Ludovic Orban afirmand ca liberalii isi doresc sa intre la guvernare doar prin alegeri sau cu o majoritate parlamentara clara.

"Delegatia PNL i-a prezentat presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis, pozitia politica a partidului, care a fost adoptata astazi. (...) Pozitia noastra a fost aceea ca PNL este oricand pregatit sa-si asume raspunderea guvernamentala, dar doar in baza unei majoritati parlamentare solide, coerente, care sa permita punerea in practica a unui program de guvernare liberal", a spus Orban, la finalul consultarilor.

El a precizat din nou ca, in cursul discutiilor purtate cu celelalte partide parlamentare, cu exceptia PSD, nu s-a reusit degajarea unei astfel de majoritati "din diferite motive". "Ca atare, asteptam decizia presedintelui", a spus liderul PNL.

Intrebat de ce nu au propus totusi un premier, el a spus ca PNL nu face "politica ca sa ne aflam in treaba". "Propui un premier atunci cand ai in spate votul unei majoritati certe", a afirmat el.

Singurul partid de opozitie care a venit cu o propunere de prim-ministru a fost PMP, anume europarlamentarul Siegfried Muresan.

"Il comparam cu propunerea pe care a facut-o Alianta PSD-ALDE. (...) Este parte a grupului PPE, fiind membru PMP, este purtator de cuvant al PPE, este vicepresedinte al Comisiei de buget, este membru la Comisia parlamentara de cooperare UE-Republica Moldova. (...) Eu cred ca propunerea noastra reprezinta generatia Macron, dar si generatia Trudeau, din Canada", a spus Basescu, dupa consultari.

El a afirmat ca Siegfried Muresan este un politician de succes, experimentat si care corespunde asteptarilor cetatenilor.

"Cred ca am facut o propunere care sa corespunda nu numai portretului robot al lui Dragnea si Iohannis, propunerea noastra corespunde portretului robot al oricarui cetatean roman", a afirmat Basescu.

Liderul PMP a spus ca exista premisele unei majoritati care se poate forma cu ajutorul PNL, UDMR si USR, daca ele ar accepta sa colaboreze.

