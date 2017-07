"Am avut o declaratie si la Politie. (...) Eu am facut o plangere unui site, care din momentul in care am ajuns primar general — si inainte, fireste — spune si profereaza numai neadevaruri despre activitatea mea, ca primar general, despre deciziile mele. Totul s-a exagerat si s-a ajuns prea departe. Nu vreau sa ii fac reclama, dar este un site destul de preluat pe Facebook. Este preluat de adversarii nostri politici si transmis pe Facebook si se platesc bani seriosi pentru ca aceste articole, care nu contin nicio bruma de adevar, sa fie vazute de cat mai multi oameni. Se fac campanii publicitare si eu nu pot sa stau cu mainile in san”, a transmis Gabriela Firea.

Primarul Capitalei sustine ca exista companii ale caror contracte cu Primaria au fost reziliate, pentru ca erau neavantajoase, si ca unele dintre aceste firme sustin financiar o campanie de denigrare a sa.

"Ideea este de discreditare a primarului general, de a-i da acestuia o ocupatie suplimentara, sa raspunda public, si de a determina eventual o imagine negativa — alta explicatie nu poate sa existe. (...) Nu sufar de paranoia, nici politica, nici administrativa — eu sunt urmarita pas cu pas, fotografiata. Sunt firme, repet, care au pierdut bugete de milioane de euro de la Primarie, care platesc, sponsorizeaza site-uri care de dimineata pana seara spun neadevaruri despre activitatea mea. Cu unele dintre ele sunt deja in procedura de plangere penala”, a mai spus Firea.

Sursa foto: Agerpres / Grigore Popescu