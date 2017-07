Prim-ministrul Mihai Tudose l-a criticat joi pe ministrul Sanatatii, Florian Bodog, pentru lipsa vaccinurilor, care a dus la moartea mai multor copii, dar si pentru birocratia excesiva din cadrul institutiei, spunand ca ceea ce se intampla acum in Ministerul Sanatatii ar putea sa faca obiectul unor structuri tot din minister, precum "psihiatrie", potrivit News.ro .

Prima critica pe care i-a adresat-o prim-ministrul lui Florian Bodog a fost legata de vaccinuri.

”Nu cred ca puteati face o prezentare mai pe scurt decat asta pe un subiect foarte complicat, iar faptul ca ati identificat cinci vinovati eu cred ca este doar un slab inceput, nici macar un bun inceput, fiindca nu trebuiau sa moara niste oameni, niste copii si noi sa ne enervam toti ca sa descoperim ca ceva nu merge. Cineva trebuia sa vada din timp ca nu merge, domnule ministru”, i-a reprosat Tudose lui Bodog.

Seful Guvernului i-a atras atentia ministrului Sanatatii si asupra birocratiei excesive din cadrul ministerului.

”E public un caz care nu face altceva decat sa atraga atentia asupra birocratiei care a ajuns la cote extreme si in cadrul Ministerului Sanatatii. Mai ales cei care se lovesc de aceasta birocratie sunt oameni bolnavi. Patru sute de mii de hartii care trebuie plimbate de la medicul de familie la medicul specialist care trebuie sa-i dea scrisoare medicala, care trebuie sa-i dea reteta nu stiu cine, care trebuie sa se duca pe urma la farmacie, daca nu le are pe toate trebuie sa se intoarca sa reia ciclul. Nu sunt sportivi de performanta cei aflati in situatia aceasta”, i-a spus premierul ministrului Sanatatii.

Tudose i-a cerut lui Bodog ca in termen de doua saptamani sa vina cu un proiect de lege pentru reducerea birocratiei.

”Nu se poate ca cineva care este la tratament in strainatate sa fie nevoit sa vina in tara ca sa demonstreze dincolo ca e bolnav sau ceva de genul asta. Ce se intampla acum, pe anumite zone in Ministerul Sanatatii, cred ca ar putea sa faca obiectul unor structuri din Ministerul Sanatatii: psihiatrie, chestii de genul asta”, a mai spus Mihai Tudose.

”Este adevarat, domnule prim-ministru…”, a raspuns Florian Bodog. ”Stiu ca-i adevarat”, i-a raspuns taios Mihai Tudose.

Ministrul Sanatatii a spus ca a rezolvat cazul punctual pe care l-a semnalat premierul si a promis ca va lua masuri sa nu se mai intample astfel de lucruri pe viitor.

”Domnule ministru, haideti sa nu rezolvam cazuri punctuale, haideti sa rezolvam sistemul. Sistemul e defect rau. De 27 de ani inteleg ca toata lumea si-a demonstrat capacitatea de a-l complica si mai tare. Haideti sa-l facem un pic mai simplu daca se poate”, a spus Mihai Tudose.

Prezentatoarea principalului jurnal de stiri de la Prima TV, Magda Vasiliu, a scris pe Facebook ca nu isi poate lua concediu medical pentru a-si insoti baietelul bolnav de cancer la tratament in Italia din cauza birocratiei excesive din Romania.

