Majoritatea membrilor USR a votat, in cadrul unui referendum intern din partid, impotriva proiectul de revizuire a Constitutiei privind redefinirea familiei. "Acest prim referendum din USR reprezinta o premiera in politica romaneasca, dar si o dovada ca Uniunea Salvati Romania isi respecta promisiunea de a schimba modul de a face politica in Romania", au transmis reprezentantii USR.