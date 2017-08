Liviu Dragnea a spus, ironic, ca daca procurorii DNA nu aresteaza toti parlamentarii, vor mai ramane cativa in Parlament care sa incerce sa dezbata si sa voteze forma finala a propunerii de modificare a legilor justitiei.

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a comentat, marti, criticile pe care le-a adus DNA la proiectul de modificare a legilor justitiei.

"Daca nu ne aresteaza pe toti, sa mai ramana unii dintre noi care sa incerce sa dezbata in Parlament, pentru ca inca in Romania legile se dezbat si se aproba in Parlament”, a spus Dragnea, potrivit News.ro.

Intrebat de jurnalisti daca majoritatea parlamentara va tine cont de protestele din tara cand va lua decizia finala in privinta legilor justitiei, liderul PSD a spus ca trebuie sa se tina cont de tot poporul roman si de ceea ce se doreste la nivelul intregii societati.

"Trebuie sa tii cont de tot poporul roman si eu cred ca inainte de toate trebuie sa tinem cont de ceea ce se doreste la nivelul intregii societati, de ceea ce vor spune corpurile profesionale din acest sistem, vom asculta absolut toate argumentele, indiferent ca vor fi prezentate cu patima sau cu mai putina patima, pentru ca Parlamentul decide. In semifinala, presedintele promulga sau intoarce inapoi. Dezbaterea parlamentara va incepe dupa ce vor fi ascultate toate argumentele si acele argumente vor putea fi repetate si in timpul dezbaterii parlamentare”, a spus Liviu Dragnea.

Liviu Dragnea nu intelege motivul protestelor

LIviu Dragnea spune ca nu a inteles care a fost adevaratul motiv al celor care au protestat. "Nu vreau sa comentez acum prea mult despre acele proteste. Nu am inteles foarte mult care era de fapt principalul motiv, daca si cresterea varstei de acces in magistratura a reprezentat un punct de suparare pentru anumite institutii, pentru mine chiar este foarte ciudat”, a conchis Liviu Dragnea.

Adunarea Generala a procurorilor din DNA a stabilit, luni, prin vot, ca modificarile la legile justitiei in forma actuala reprezinta o forma de presiune asupra activitatii profesionale a procurorilor din Directia Nationala Anticoruptie si au respins cele mai multe dintre propunerile ministrului Tudorel Toader. Procurorii DNA nu au fost de acord cu trecerea Inspectiei Judiciare in subordinea Ministerului Justitiei, cu modificarile referitoare la raspunderea materiala a judecatoriklor si procurorilor, cu infiinsarea unei directii speciale pentru cercetarea faptelor comise de magistrati si nici cu instituirea unei varste minime pentru candidatii la INM.

Sursa foto: Agerpres / Liviu Sova