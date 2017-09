Presedintele PNL, Ludovic Orban, a criticat vineri, la Neptun, atacurile recente si repetate ale premierului Mihai Tudose la adresa bancilor, spunand ca in toate tarile civilizate bancile reprezinta inima economiei capitaliste si a economiei libere de piata si l-a avertizat pe seful Guvernului ca prin aceste atacuri va crea o criza politica in Romania.

„Unde sa isi tina romanii banii, Terente? Sa ii tina sub saltea, la ciorap, sau in borcan, inveliti in elastic? In lumea civilizata banii nu mai circula cash. In lumea civilizata oamenii apeleaza la banci. In lumea civilizata bancile sunt acelea care finanteaza economia. Ce s-ar face guvernul condus de dumneavoastra daca nu ar avea bancile? Pentru ca dumneavoastra v-ati imprumutat cu peste 18 miliarde exact de la aceste banci pe care le atacati sistematic”, a declarat Ludovic Orban, la Neptun, la finalul sedintei Biroului Politic National al PNL, potrivit News.ro.

El a atras atentia ca in toate tarile civilizate bancile reprezinta inima economiei capitaliste, a economiei libere de piata.

”Bancile sunt izvor de capital, sunt locurile unde oamenii isi depun banii pentru a-i tine in singuranta si pentru a obtine venituri suplimentare de pe urma depozitelor pe care le depun. Este inacceptabil pentru un premier al unei tari europene in mileniul al treilea sa le spuna cetatenilor sa nu isi depuna bani in banci. In toata lumea asta s-a ajuns in tarile civilizate ca ca din rulajul total peste 90% sa se faca prin banci. Circulatia banilor prin banci este in general un instrument care ajuta statul si care practic luptra impotriva evaziunii fiscale”, a explicat liderul PNL.

Orban a spus ca PNL respinge comportamentul inacceptabil al unui prim-ministru dintr-o tara europeana in mileniul al treilea.

„Ce vreti sa faceti cu aceste atacuri absolut imbecile impotriva sistemului bancar? Vreti sa creati o criza politica in Romania? Vreti sa determinati retrageri masive de la banci astfel incat sa se creeze o criza economica artificiala numai pornita din tembelismului unui om care a ajuns premier fara sa aiba abecedarul economic la baza? Categoric respingem acest comportament inacceptabil pentru un om care se afla in fruntea unui guvern, al unei tari europene in mileniul al treilea”, a conchis Orban.

Sursa foto: Agerpres Foto