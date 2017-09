Presedintele Romaniei Klaus Iohannis, incercuit de reporteri, a raspuns mai multor intrebari care sunt pe buzele tuturor romanilor in perioada aceasta - justitie, DNA vs. Guvern, care sunt parghiile pe care le poate folosi Presedintele in restabilirea echilibrului in stat. Printre altele, Iohannis a subliniat ca ""persoanele urmarite penal, judecate penal, condamnate penal nu trebuie sa fie in conducerea statului".