Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ca nu are credite in lei, in contextul in care a fost intrebat de legatura dintre cresterea indicelui ROBOR si faptul ca Guvernul a incasat dividende de la companiile de stat.

"Eu personal, ca persoana fizica, Slava Domnului, nu am credite. (...) dar va spun ca in viata mea ca intreprinzator am avut foarte multe nopti de nesomn pentru ca am gajat cu bunurile proprii ca intreprinzator creditele pe care le-a luat societatea mea si nu e simplu sa stii ca, daca apare un accident, poti sa ramai fara casa, fara nimic si te trezesti pornind de la zero. Empatizez cu cei care au credite si ii inteleg foarte bine", a declarat Tariceanu, potrivit Agerpres.

Legat de afirmatiile vehiculate in spatiul public conform carora cresterea ROBOR survine deciziei Guvernului de solicita dividende companiilor de stat, Tariceanu a negat existenta unei legaturi intre cele doua chestiuni.

ROBOR la trei luni, indicele in functie de care se actualizeaza dobanzile la majoritatea creditelor in lei, cu dobanda variabila, s-a dublat in mai putin de un an. Joi, indicatorul a ajuns la 1,46% pe an, in crestere semnificativa de la 1,25% pe an cu doar o sedinta inainte, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Astfel, indicatorul a atins maximul ultimilor doi ani.

Tariceanu, despre preturile la carburanti: Eu personal nu am vazut nicio scumpire

Tot, joi, Calin Popescu-Tariceanu a spus ca nu a vazut nicio scumpire a pretului carburantilor si ca sunt diferite preturi in functie de companie, astfel ca nu are ce discuta pe acest subiect.

”Eu n-am vazut nicio scumpire la carburanti. Stiu ca s-au intamplat anumite majorari de preturi sau micsorari de preturi si daca o sa va uitati sunt niste diferente de pret foarte mari, care pot sa mearga pana la 10%, intre preturile practicate de diferite retele de distributie si intre statiile din Bucuresti si alte zone din tara, in orase si in afara oraselor. Deci, despre ce vorbim?”, a afirmat Tariceanu, potrivit News.ro.

El a spus ca nu este de acord cu ceea ce s-a intamplat la Comisia de buget a Senatului, unde s-a aprobat eliminarea supraccizei la carburanti.

Guvernul a aprobat, in sedinta din 30 august, majorarea accizelor la carburanti in doua etape - de la 15 septembrie si 1 octombrie.

Sursa foto: Agerpres / Liviu Sova