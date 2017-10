Liviu Dragnea a mers, luni, la ceremonia de deschidere a anului universitar de la Facultatea de Stiinte si Inginerie din Alexandria. El le-a spus studentilor ca atunci cand el era student mergea la pescuit in Delta, dar acum "pescuitul a devenit ceva periculos", potrivit News.ro.

"Imi aduceam aminte ca noi nu incepeam pe 1 octombrie, ci pe 15 septembrie si in primele zile unii mergeam in Delta la pescuit - nu va sugerez pentru ca pescuitul se pare ca a devenit ceva periculos in Romania -, altii mai prindeau cateva zile la mare, iar undeva tot la 1 octombrie incepeau efectiv cursurile, seminariile si laboratoarele", a spus Liviu Dragnea.

Liderul PSD le-a transmis studentilor sa aiba in vedere faptul ca viata, dupa ce se termina facultatea, este la fel de dura pentru oricine. ”Nimeni n-o sa va angajeze doar pentru faptul ca aveti o diploma, nimeni n-o sa va angajeze si n-o sa va tina la munca doar pentru faptul ca ati terminat o facultate. Trebuie sa stiti ca orice institutie, orice companie privata vrea performanta. Aveti aceasta sansa si este unica. Asta este perioada in care aveti oportunitati foarte mari, pe care va sugerez sa le folositi. Acum invatati si sa ganditi la un nivel ridicat, invatati si o specializare si invatati practic cum sa va descurcati in viata”, a adaugat Dragnea.

Sursa foto: Agerpres