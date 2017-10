Ministrul pentru Relatia cu Parlamentul, Viorel Ilie, ramane in functie, este concluzia discutiilor avute vineri de liderii coalitiei de guvernare, Liviu Dragnea si Calin Popescu, potrivit unor surse citate de News.ro .

Liderii coalitiei de guvernare, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, s-au intalnit pentru a discuta despre situatia ministrului ALDE pentru pentru Relatia cu Parlamentul, Viorel Ilie, pe numele caruia DNA a cerut inceperea urmaririi penale si pe care premierul Mihai Tudose dorea sa il remanieze.

Potrivit unor surse politice, Tariceanu i-a transmis liderului PSD ca ALDE nu renunta la ministrul pentru Relatia cu Parlamentul, Viorel Ilie, aceasta fiind, de altfel, si concluzia discutiilor.

Joi, liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a anuntat, la finalul sedintei partidului, ca formatiunea nu renunta la ministrul pentru Relatia cu Parlamentul, Viorel Ilie, si ii mentine in continuare sprijinul, argumentand ca nu se poate accepta ca "DNA sa faca Guvernul Romaniei asa cum ii convine".

Tariceanu a afirmat ca in sedinta ALDE s-a discutat despre necesitatea de a afirma in continuare dorinta de a mentine actuale coalitie si a acorda sprijinul Guvernului, precum si despre remanierea propusa de premier.

El a mai spus ca este dreptul premierului de a decide remanierea Guvernului si ca era de preferat ca ALDE sa fi fost informat in coalitie, ci nu sa afle de la televizor.

"Domnul Tudose a vorbit despre posibilitatea remanierii si a prezentat doua tipuri de argumente. Trebuie sa va spun ca este dreptul prim-ministrului sa propuna, daca este necesar, remanierea Guvernului. Este de preferat sa nu aflam asta din public, ci sa se discute in interiorul coalitiei. Cele doua considerente pe care premierul le-a prezentat au fost cele legate de competente si performanta, precum si de actiunea practica a DNA-ului, care a deschis o serie de dosare. Punctul nostru de vedere este clar: In ultima perioada au aparut atat de multe informatii si dovezi de abuzuri ale celor din DNA (...) care pun sub semnul indolielii existenta statului de drept. (...) Ne intrebam care mai este respectul pentru lege si Constitutie", a mai sustinut liderul ALDE.

Sursa foto: Agerpres / Angelo Brezoianu