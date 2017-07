Tinerii medici, la finalul rezidentiatului, trebuie sa faca dovada realizarii procedurilor medicale aferente specialitatii pe care si-au ales-o. Recurgand la sistemul existent, un medic rezident petrece aproape doua minute pentru a raporta cinci proceduri standard impuse, de pilda, de un caz precum este un stop cardio-respirator. Aplicatia ii va permite medicului rezident sa efectueze aceeasi raportare in 40 de secunde, prin simplificarea procesului si a experientei pentru utilizator.

“Noua aplicatie este destinata rezidentilor in medicina de urgenta, ea poate sa fie folosita si de alte programe de rezidentiat, bineinteles, daca se adapteaza. Noi am vrut sa aducem o mai buna interactiune intre rezidentul si cel care-l pregateste in domeniul medicinii de urgenta. Este o aplicatie inchisa pentru medicii rezindenti, nu este deschisa populatiei, dar este o aplicatie care o sa ne ajute foarte mult sa crestem calitatea pregatirii”, a precizat dr. Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta si secretar de stat in Ministerul Afacerilor Interne.

Luand in calcul ca un medic rezident de la Unitatile de Primiri Urgente (U.P.U.) se confrunta zilnic, in medie, cu 20 de urgente, aplicatia mobila de raportare si validare ii pune la dispozitie in jur de 25 de minute in plus pentru a trata pacientii in fiecare zi, ceea ce inseamna aproximativ 15.000 de minute zilnic pentru toate U.P.U.-urile la nivel national. Aplicatia eficientizeaza procesul de raportare si optimizeaza actiunile utilizatorilor, avand, in total, sute de mii de beneficiari, medici si pacienti.

"Rezidentii in medicina de urgenta sunt viitorul acestui domeniu, noi ii pregatim, avem formatori pentru fiecare student. Trebuie sa stim daca rezidentul este pregatit bine atunci cand termina si cand ajunge la examen, astfel incat sa treaca examenul final, care este un examen greu. Rata de trecere de regula nu depaseste 70% in prima incercare. Deci, aceasta aplicatie ne va ajuta sa vedem daca studentul a fost expus intr-adevar in timpul pregatirii sale la manevrele care trebuie. Exista un panel pentru fiecare manevra, pentru fiecare lucru pe care este necesar sa-l stie. De exemplu, pentru incubatie cerem vreo 40 sau 50 de incubatii obligatorii sub anestezie sau inductie, altele fara. Va figura ca o foaie de parcurs a studentului pentru cei care-l examineaza si pentru cei care-l valideaza", a adaugat Raed Arafat.

"Sper ca putem sa dam un exemplu si altor companii care vor sa vina in sprijinul lucrurilor care au impact in societate, pana la urma aduc un plus pentru toti oamenii din comunitate", a mentionat Radu Constantinescu, managing partner Qualitance.

Aplicatia creata de Qualitance pentru DSU vine in sprijinul medicilor rezidenti si prin cresterea gradului de mobilitate (pot raporta direct de pe telefon, nu mai sunt dependenti de laptop sau desktop), inlaturarea riscului de a nu raporta toate procedurile, oferind, in acelasi timp, notificari pentru validarea procedurilor de catre medicul responsabil. Astfel, rezidentii le pot raporta rapid, de oriunde, imediat dupa executie, pot vizualiza istoricul fiecarei proceduri si pot raporta direct grupuri de proceduri. Totodata, doctorul responsabil pentru validare primeste o notificare si poate confirma executia imediat.

Prototipul aplicatiei mobile a fost demarat in septembrie 2016 in cadrul unui hackathon organizat de Google Developer Group Bucuresti. In cadrul evenimentului, echipa Qualitance, formata din Adriana Avram, Serban Chiricescu si Andrei Paduraru, a initiat crearea acestei aplicatii, sub indrumarea unor medici de urgenta care le-au fost mentori. Prototipul functional a fost implementat si testat in doar 17 ore, in timpul hackathon-ului, si finalizat ulterior, intr-un efort sustinut, de 5 luni, de catre companie.

In cadrul parteneriatului cu DSU, Qualitance a dezvoltat pro bono aplicatia mobila de raportare a procedurilor, destinata medicilor rezidenti care lucreaza in Unitatile de Primiri Urgente. Aceasta se gaseste pe Google Play Store si pe App Store, fiindu-le disponibila doar destinatarilor ei.