2016 a fost un an bun pentru piata inchirierilor de birouri. Dupa ce in ultimii 5 ani proiectele de birouri livrate anual s-au situat la un nivel scazut, de maxim 125.000 mp, culminand in 2015 cu inregistrarea unui minim istoric in ultimii 10 ani, de 85.000 mp, anul 2016 a marcat o triplare a ofertei de spatii noi, dandu-se in folosinta pana la finalul anului peste 280.000 mp, cat in toti ultimii trei ani precedenti (2013-2015), potrivit companiei de consultanta imobiliara ESOP.

Si ritmul de tranzactionare a marcat o crestere in 2016, de peste 20%, conform unei analize ESOP Consulting estimandu-se ca au fost incheiate contracte insumand peste 370.000 mp in toata tara (din care peste 300.000 mp in Bucuresti). In ultimul trimestru din 2016, chiriasii care au tranzactionat cele mai mari suprafete de birouri au ales cladiri de clasa superioara, de top, printre acestea numarandu-se Metroffice, Oregon Park, Palas Iasi, Openville, Coresi Park, Iride Park, Afi Park 4&5.

"In urmatorii doi ani piata de birouri din Bucuresti va avea un dinamism mare, daca economia Romaniei va ramane pe traiectoria ascendenta de acum. Vom asista la dezvoltarea accelerata a zonei de vest a Capitalei, Politehnica - Grozavesti - Orhideelor, cel de-al doilea pol ca importanta din Bucuresti, care va continua sa atraga atat companii din domeniul IT&C, cat si din alte domenii, iar piata de birouri din principalele orase universitare ale Romaniei (Cluj, Iasi, Timisoara, Brasov, Sibiu, Craiova, Constanta etc) va continua sa ofere si ea birouri de calitate, in cladiri noi, firmelor aflate in expansiune”, afirma Mirela Raicu (foto), manager al diviziei birouri corporate din cadrul ESOP Consulting l CORFAC International.

2017, anul concurentei cladirilor noi

Urmeaza un an cel putin la fel de bun ca 2016, atat ca volum de tranzactii, cat si ca livrari de cladiri noi, potricit comunicatului ESOP. Conditia va fi sa fie pastrat climatul economic stabil, care sa incurajeze companiile sa investeasca in continuare in dezvoltarea afacerilor in Romania si implicit in extinderea sediilor de lucru.

„Vine o perioada bogata in livrari de proiecte noi, cu o suprafata totala anuala de peste 250.000 mp in urmatorii 2 ani, numai in Bucuresti. In acest context, estimam ca va scadea numarul renegocierilor si va creste apetitul companiilor pentru relocarea in cladiri noi, mai ales in contextul in care majoritatea proiectelor livrate in 2016 si cele care sunt in curs de executie in continuare sunt proiecte cu calitate, de mari dimensiuni, cu faze multiple si dotari de exceptie. Pentru proprietarii cladirilor existente va fi important sa se adapteze la piata, sa fie flexibili in primul rand la perioadele de contract si acolo unde este necesar, sa investeasca in reamenajarea anumitor zone (receptie, spatii comune etc)”, afirma Mirela Raicu, Manager al diviziei Birouri Corporate din cadrul ESOP Consulting l CORFAC International.

