Obstacolele administrative au determinat amanarea multor tranzactii pentru 2017, astfel ca piata de terenuri poate inregistra rezultate foarte bune in decursul acestui an, nu numai in Bucuresti, ci si in alte orase majore din tara.

“Sectorul rezidential se bucura de o ampla dezvoltare inca din 2015, investitorii vor dori sa livreze proiectele cat mai repede, fiind interesati sa achizitioneze terenuri cu autorizatii deja emise. Atractiile principale vor fi atat dezvoltarea proiectelor rezidentiale in apropierea polurilor de birouri, cat si a proiectelor mixte (rezidential si birouri, rezidential si retail sau toate trei functiunile). Dintre orasele tinta fac parte atat Capitala, cat si orase precum Cluj-Napoca, Timisoara sau Brasov”, a declarat Sinziana Oprea (foto mai jos), associate director in cadrul departamentului de terenuri al Colliers International.

Potrivit reprezentantului Colliers, jucatorii importanti din segmentul de retail, precum discounterii, hipermarketurile, magazinele de bricolaj si companiile de mobila, vor continua sa isi consolideze pozitia pe piata pentru extinderea ariei de acoperire prin achizitia de terenuri, mai ales in orase secundare si tertiare din tara, sau prin achizitia jucatorilor mai mici.

M6 de metrou starneste interesul dezvoltatorilor pentru terenurile din Piata Presei

Planurile de realizare a Magistralei 6, care va uni Gara de Nord de Aeroportul Otopeni, aduc in discutie conturarea unui nou pol de birouri pe piata din Bucuresti, ceea ce poate starni interesul dezvoltatorilor pentru terenurile din Piata Presei si zonele adiacente.

“Terenurile din zona Bulevardului Expozitiei si Piata Presei sunt o optiune foarte buna pentru proiectele de birouri. Zona de nord ramane interesanta pentru dezvoltarile de birouri, insa asteptam o crestere a potentialului si pentru dezvoltarea de hoteluri si proiecte rezidentiale si de retail”, a incheiat Sinziana Oprea.

In 2016, piata de terenuri a atins un punct de stabilitate odata cu revenirea tranzactiilor cu terenuri care au apartinut vechilor fabrici sau a celor obtinute in perioada pre-criza si nedezvoltate. Una din tranzactiile de referinta ale anului, in valoare de 25 milioane de euro, a adus in portofoliile One United Properties si Auchan terenul Automatica de aproximativ 3,2 ha din Floreasca. La randul sau, Vastint a achizitionat 48 ha in Sisesti, marcand cea mai mare suprafata vanduta pe piata din Bucuresti in perioada post-criza.

In ceea ce priveste preturile, acestea nu au inregistrat cresteri majore. Exceptie fac locatiile de top pentru care au negociat mai multi dezvoltatori. Conform datelor Colliers International, preturile in tranzactii in zona Floreasca - Barbu Vacarescu au fluctuat intre 500 si 1.000 euro/mp, in zona de centru - vest intre 450 si 600 euro/mp, iar in zona Timpuri Noi intre 500 si 600 euro/mp.

Colliers International este unul dintre cei mai mari consultanti imobiliari din Romania, o piata pe care mai activeaza nume precum CBRE, JLL, DTZ Echinox, Knight Frank sau ESOP.