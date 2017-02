Piata producatorilor de invelitori metalice (tigla metalica) traverseaza una dintre cele mai tensionate perioade de dupa criza, asta in conditiile in care pretul materiei prime (otelului – n.red.) a crescut cu circa 30% in ultimele sase luni, insa nu doar acest lucru a influentat evolutia pietei, in conditiile in care prima parte a acestui an a fost influentata intr-un mod puternic de vremea nefavorabila, aspecte care vor conduce la o crestere a preturilor de achizitie pentru acoperisurile din metal, cred specialistii din piata.

Intr-un interviu acordat wall-street.ro, Dan Mircescu, directorul general Final Distribution a vorbit despre efectele pe care scumpirea materiei prime o va avea asupra achizitiei de acoperisuri pentru case, iar efectele se vor simti abia in a doua parte a anului.

“Inceputul de an a fost extrem de rece si cu precipitatii in mare parte din tara, lucru care s-a simtit si in vanzari. In acelasi timp, dupa minimele pretului materiilor prime din 2016, acum piata otelului este in efervescenta, inregistrand cresteri si de 30% fata de preturile din trimestrul 3 din 2016 pentru anumite sortimente. Acest lucru se datoreaza politicilor comerciale ale UE, privind importurile de otel din Asia, cat si aprecierea dolarului din ultimele luni. Asadar, inceputul de an a venit cu majorari importante de pret ale produselor si schimbari interesante de strategie ale companiilor fata de anii precedenti, cand, in general, inceputul de an era marcat de ieftiniri si oferte care mai de care mai atractive”, a precizat Dan Mircescu (foto cover), directorul general Final Distribution, unul dintre cei mai importanti producatori de invelitori metalice de pe piata din Romania, care sustine ca aceste motive ar putea conduce in a doua parte a anului la o creste de pana la 20% a preturilor la mp de tigla achizitionat.

In prezent, preturile pentru un singur metru patrat de tigla metalica pornesc de la 14-15 lei in marile lanturi de magazine de bricolaj si pot ajunge si la peste 50 de lei, in cazul unei solutii de acoperisuri metalice premium.