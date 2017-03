Urbanizarea masiva prin care trece Romania, un fenomen despre care tot mai multi experti imobiliari vorbesc in ultimul an, va conduce la dezvoltari sanatoase in intreaga piata a constructiilor si in toate sectoarele care o alcatuiesc. Desi marile proiecte de infrastructura inca se lasa asteptate, dezvoltarile din marile orase ale tarii anunta un nou ciclu de dezvoltare a tarii, lucru asteptat de marii jucatori din piata de ani de zile.

Un sector avantajat de acest val pozitiv este si cel al acoperisurilor, cu precadere cel al invelitorilor metalice, o piata care a crescut constant in Romania inclusiv in perioada crizei si care continua sa se dezvolte si in perioada urmatoare.

Intr-un interviu acordat wall-street.ro, Horatiu Tepes, proprietarul Bilka Steel, cel mai mare producator de acoperisuri metalice din Romania, sustine ca anul acesta se anunta unul al recordurilor pentru piata pe care activeaza, in conditiile unei dezvoltari si a unei concentrari a proiectelor in marile orase ale tarii.

„Nu ne asteptam ca 2017 sa fie un an mai usor decat 2016 din punct de vedere business, insa anul vine cu noi provocari si premise de dezvoltare in piata. In acest an va creste consumul de acoperisuri metalice, ceea ce este natural si corespunde si cu nevoia de constructii industriale si rezidentiale. Daca trendul din primele luni se mentine pe tot parcursul anului, 2017 va fi un prim pas spre alinierea pietei din Romania cu tarile mai dezvoltate din Europa, asta si in contextul in care tara noastra trece printr-un val de dezvoltare la nivel rezidential si o urbanizare masiva care poate garanta in urmatorii ani un climat favorabil domeniului nostru de activitate. Daca nu intervin miscari majore la nivel economic sau politic care sa pericliteze stabilitatea economica, 2017 va fi un an record pentru piata de acoperisuri din Romania si implicit pentru Bilka“, a declarat Horatiu Tepes.