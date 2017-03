Proiectul de lege cu privire la eliminarea TVA la achizitia de locuinte noi a creat o serie de reactii in piata rezidentiala, de cele mai multe ori contradictorii: blocheaza sau nu piata rezidentiala pe temren scurt? O opinie diferita insa o are Eduard Uzunov, presedintele Regatta Real Estate. El apreciaza ca TVA zero la achizitia de locuinte ar fi, mai degraba, o masura populista, precum cresteriile de salarii si de pensii, care va ajunge sa fie aplicata doar pe termen scurt si va crea o noua lipsa de predictibilitate in piata rezidentiala pentru investitori.