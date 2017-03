Dupa sase luni de la deschiderea centrului comercial ParkLake din Capitala, gradul de inchiriere a ajuns la 97%, in fiecare luna fiind incheiate 2-3 noi contracte. Mai mult, exista discutii cu un nou brand de fashion international, a precizat Ingo Nissen, membru al consiliului general al Sierra Developments Romania si managing director in Romania Sonae Sierra, dezvoltatorul ParkLake.

„Gradul de inchiriere este 97%, avem in jur de 200 de magazine deschise. In fiecare luna am incheiat 2-3 contracte, vom avea si noi intrari in piata, din zona de fashion. Vorbim de o suprafata considerabila”, a spus Ingo Nissen, in cadrul celei de-a treia editii a conferintei (Re)Construct, evenimentul marca wall-street.ro dedicat pietelor imobiliare si a constructiilor, realizat in parteneriat cu Sonae Sierra, Imobiliare.ro, Coldwell Banker, CEZ Vanzare si TP-Link.

Potrivit acestuia, chiriasii mari, de tip ancora, performeaza „foarte bine”, insa in primii doi ani de functionare vor exista cel mai probabil schimbari in zona retailerilor mai mici.

„Retailerii mai mici sunt impartiti, unii performeaza bine, altii mai putin bine. Vor fi niste schimbari pe zona asta in primii doi ani. Ceea ce performeaza foarte bine este food-court-ul, acolo lucrurile explodeaza pur si simplu”, a punctat Nissen.

In ceea ce priveste targetul, seful Sonae Sierra Romania a vorbit de o scadere dupa luna septembrie si o revenire ulterioara spre un avans de 5-10% saptamanal. Tinta setata a fost de 10 milioane de vizitatori in primul an de functionare, urmand sa creasca ulterior la 12 milioane de vizitatori in al doilea an.

Potrivit Luizei Moraru, director retail&asset services CBRE, discutiile cu viitorii chiriasi ai ParkLake au inceput inca din anul 2014.

„Sunt 210 retaileri, pentru a inchiria aceste spatii trebuie sa vorbesti cu 1.000 de retaileri, apar retaileri noi, altii se razgandesc. Atunci cand ai un produs consistent ai cu cine discuta. A fost un proces foarte lung, dar eficient”, a spus Moraru.

Sursa foto: Ovidiu Udrescu