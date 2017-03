Romania, mai ales pe partea fashion, constituie o piata foarte interesanta. Este o piata in care in momentul care daca ai reusit sa aduci un retailer de fashion, acesta devine foarte entuziasmat, deoarece romanii sunt foarte interesati de modul in care arata pe strada si atunci iau garderoba foarte in serios, a declarat Luiza Moraru, MRICS, Director Retail & Asset Services CBRE.