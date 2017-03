Odata cu noua generatie de consumatori se contureaza un spatiu foarte mare pentru a crea noi perspective si concepte noi de proiecte rezidentiale, apreciaza dezoltatorii imobiliari prezenti la SEE Property Forum 2017, dar, in acelasi timp, acuza piedici birocratice si accesul scazut la finantarea bancara pentru a da startul unor noi proiecte de locuinte. Drept urmare, numarul de unitati locative livrate de catre dezvoltatorii rezidentiali in 2016 s-a situat mult sub estimarile din piata.

"Nevoile consumatorilor au evoluat in ultimii ani si solicitarile acestora sunt in prezent mult mai complexe in ceea ce priveste spatiul de locuit. Astfel, piata locuirii a evoluat spre o noua pozitie, odata cu noua generatie de consumatori si exista un spatiu foarte mare pentru a crea noi perspective si concepte noi. Poate ar trebui sa privim piata locuirii nu doar ca un produs, ci ca un brand", a spus Raluca Crisan, marketing manager Immochan, in cadrul evenimentului.

Evolutia ascendenta a cererii s-a reflectat si in cresterea preturilor, apreciaza Dorel Nita, head of research, in cadrul Imobiliare.ro. "Pretul locuintelor a crescut anul trecut in medie cu pana la 10%, continuand evolutia ascendenta din ultimii ani. In general, cresterea a fost intregistrata in Bucuresti, Cluj si Timisoara. In Cluj avansul a fost de 12%, iar in Capitala de 10%. De asemenea, in acest an in Constanta preturile pe metru patrat vor trece de 1.000 euro".

Pe de alta parte, mai spune analistul Imobiliare.ro, "vedem ca oferta descreste, ceea ce constituie deja o mare problema, in special pe piata secundara a proprietatilor existente. Am avut, de exemplu, o scadere de 30% a ofertei in trimestrul patru din 2016, comparativ cu cel de anul precedent. Este o problema serioasa, care pune presiune suplimentara asupra preturilor. In acelasi timp, cererea creste, in special in ceea ce priveste dezvoltarile noi, care potrivit INS s-au situat sub estimarile pietei in 2016 de 13.000 de unitati locative mai putin, la circa 11.000 de locuinte.

