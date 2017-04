Modificarile aduse au scopul sa asigure protectia sociala persoanelor cu venituri mici, prin limitarea cuantumului chiriei, astfel:

Maximum 10% din venitul mediu brut lunar pe membru de familie, calculat in functie de veniturile realizate in ultimele 12 luni, in cazul in care venitul brut pe membru de familie este mai mic sau egal cu salariul minim brut pe tara;

Maximum 20% din venitul mediu brut lunar pe membru de familie, daca venitul brut pe membru de familie este mai mare decat salariul minim brut pe tara, dar nu depaseste 100% salariul minim brut pe tara garantat in plata;

Maximum 30% din venitul mediu brut lunar pe membru de familie, daca venitul brut pe membru de familie depaseste 100% din salariul minim brut pe tara, dar nu mai mult de 5.000 lei.

Reducerea chiriilor pentru persoanele care beneficiaza de locuinte ANL are loc in conditiile in care, prin Ordonanta de Urgenta adoptata de Guvern, se diminueaza:

Cheltuielile de administrare, intretinere si reparatii de la 1,11% din valoarea de inlocuire a constructiei la maxim 0,8% din valoarea de inlocuire a constructiei;

Coeficientul specific rangului localitatii se extinde intre 0,6, specific satelor, si 1, pentru Bucuresti;

Coeficientul de venit scade la 0,8 pentru chiriasii al caror venit pe membru de familie este mai mic sau egal cu salariul minim brut pe economie;

De asemenea, prin actul normativ, se pondereaza chiriile si cu un coeficient care tine cont de anul de receptie a blocului ANL, care variaza intre 0,85 pentru imobilele construite pana la finalul anului 2004, si urca la 1 pentru cele ridicate incepand cu 2016.

Programul de constructii de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii este principalul program implementat de ANL. Programul se adreseaza tinerilor cu varste cuprinse intre 18 si 35 de ani la data depunerii cererii pentru repartizarea unei locuinte construite prin ANL si destinate inchirierii, persoane care nu isi permit sa cumpere sau sa inchirieze o locuinta de pe piata libera.

Sursa foto: Mikkel Bigandt / Shutterstock