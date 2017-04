In ciuda faptului ca livrarile de spatii noi de birouri moderne din Bucuresti au fost limitate in primele trei luni ale anului, doar 11.000 de metri patrati fiind finalizati, stocul a crescut usor, pana la nivelul de 2,55 milioane de metri patrati, lucru care a facut ca volumul total al tranzactiilor cu spatii de birouri moderne din Capitala sa se ridice la peste 110.000 mp, de zece ori mai mare fata de livrari, 50% reprezentand cerere neta, si anume contracte noi de inchiriere si preinchiriere sau extinderi ale companiilor existente.

In acest context, pentru prima oara in ultimii opt ani, rata de neocupare a spatiilor de birouri din Bucuresti a scazut sub nivelul de 10%, pana la 9,8%, spatiile neocupate fiind de aproximativ 250.000 de metri patrati. In perioada 2009 – 2010, dupa instalarea crizei, rata de neocupare a birourilor din Bucuresti atinsese nivelul de 18%.

„Piata de birouri din Bucuresti a avut o evolutie sanatoasa in ultimii ani, astfel ca in ciuda unei cresteri substantiale a stocului, rata de neocupare a spatiilor s-a redus sub pragul psihologic de 10%, plasandu-se in zona pietelor stabile. Acest lucru se datoreaza atat cresterii sectoarelor IT si BPO, cat si maturizarii dezvoltatorilor, care au livrat cladiri adaptate cererii actuale, in zone consacrate, cu acces la mijloace de transport in comun, astfel ca majoritatea spatiilor livrate in ultimii ani au fost rapid absorbite”, Madalina Cojocaru (foto mai jos), partener Office Agency in cadrul companiei de consultanta imobiliara Cushman & Wakefield Echinox.

Cele mai mici rate de neocupare a spatiilor de birouri. Pipera Nord, la polul opus – 31% grad de neocupare

Rate de neocupare sub media pietei se inregistreaza in CBD (9,1%), precum si in cele mai dinamice zone din ultimii ani, respectiv Vest (4,6%) si Barbu Vacarescu – Floreasca (5,9%). Rata de neocupare a scazut in ultimii ani si in zona Pipera Nord, pana la 31%, dar se situeaza in continuare peste media pietei.

Companiile din sectoarele Tehnologie si Telecomunicatii, Financiar si Manufactura/ Industrial au continuat si in primele trei luni ale acestui an sa fie cele mai dinamice.

Anul acesta, nivelul livrarilor de spatii moderne de birouri din Bucuresti este estimat sa depaseasca 150.000 mp, 40% din aceste spatii urmand a fi livrate in zona de Vest.

„O serie de proiecte au fost amanate pentru anul 2018, astfel ca pentru anul urmator ne asteptam la un volum al livrarilor de peste 300.000 de metri patrati. Drept urmare, estimam ca la finalul anului 2018 stocul modern de birouri din Bucuresti ar putea atinge pragul de 3 milioane de metri patrati”, au mai adaugat reprezentantii Cushman & Wakefield Echinox.

Cushman & Wakefield Echiox, cunoscuta anterior sub numele de DTZ Echinox, este una dintre cele mai importante companii de consultanta imobiliara din Romania, o piata pe care mai activeaza nume precum CBRE, JLL, Colliers, Knight Frank sau ESOP Consulting.