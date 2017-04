Un raport recent al autoritatilor din Qatar, tara care va gazdui Campionatul Mondial de Fotbal din 2022, sustine ca marile companii de constructii implicate in constructia arenelor sportive isi exploateaza la maximum angajatii, acestia lucrand fara intrerupere chiar si 18 ore pe zi, de peste doua ori mai mult decat permite legea.

Mai mult, informatiile aparute vizeaza si faptul ca aproximativ jumatate din companiile care au contractat lucrari in aceste proiecte nu au respectat regulile activitatii desfasurate, fiind reclamate in dese randuri. Companiile identificate de practici inumane exploatau angajatii in asa fel incat nu ofereau acestora nicio zi libera pe parcursul unei intregi saptamani.

Cele mai mari abateri au fost inregistrate in cazul unei companii care si-a exploatat angajatii si 148 de zile consecutiv sau echivalentul a cinci luni fara oprire.

Compania care a derulat analiza pe santierele din Qatar a inceput studiile in urma cu aproximativ un an de zile, iar in ciuda statisticilor ce vizeaza activitatea muncitorilor pe santierele din Orientul Mijlociu situatia s-ar fi imbunatatit considerabil fata de inceputurile proiectelor derulate cu ocazia CM 2022.

O statistica sumbra: Peste 7.000 de muncitori isi vor piede viata pe santierele din Qatar

Modul de exploatare a muncitorilor pe santierele din Qatar a mai fost dezbatut in trecut. O statistica a ITUC (International Trade Union Conferderation) arata ca nu mai putin de 7.000 de muncitori isi vor pierde viata pana la primul fluier care va deschide meciul inaugural al Cupei Mondiale de Fotbal din 2022, desfasurat in Qatar.

Autoritatile din Qatar estimeaza ca numai costul pentru realizarea infrastructurii pentru Cupa Mondiala din 2022 se va ridica la circa 220 de miliarde de dolari, in ciuda faptului ca muncitorii care lucreaza la una dintre arenele de fotbal ajung sa castige chiar si numai 1,5 dolari pe ora.

Potrivit expertilor din domeniul sanatatii si securitatii in munca la nivel global, la fiecare 15 secunde un muncitor moare ca urmare a unui accident la locul de munca sau a unei boli profesionale.

Autoritatile din Qatar au taiat bugetul CM 2022 la jumatate

In ciuda nenumaratelor probleme cu care constructia arenelor sportive si punerea la punct a infrastructurii pentru viitorul eveniment sportiv international s-au confruntat, autoritatile din Qatar au redus bugetul Campionatului Mondial de Fotbal din 2022 la jumatate pentru a asigura “un control mai bun si o mai buna desfasurare a lucrarilor”.

Valoarea totala a lucrarilor pentru evenimentul sportiv ar urma sa se situeze intre 8 si 10 miliarde de dolari, cea mai mare parte din buget urmand sa fie alocata pentru constructia stadioanelor si a bazelor sportive.

Bugetul, insa, nu include si costurile de infrastructura necesare pentru dezvoltarea proiectelor de amploare, asa cum este cazul si a metroului din Doha. Cum nu au avut pana acum nevoie de transport subteran, in conditiile in care costul de transport este unul extrem de redus (1,6 lei litrul de benzina), autoritatile din Qatar vor construi un nod de transport subteran cu 4 magistrale si 100 de statii care se va intinde pe o suprafata totala de peste 300 km.

Costul organizarii turneului din Qatar se va ridica la o suma similara cu cea pe care Rusia si-a bugetat-o pentru competitia sportiva de anul viitor si cu 5 miliarde de euro mai putin decat in cazul evenimentului international de la Rio, din 2014.

Pana acum, insa, costurile stabilite initial pentru constructia si dezvoltarea tuturor stadioanelor au fost cu mult depasite, fiind vorba de proiecte care sunt construite de la zero si care au nevoie de un plan bine pus la punct.

Publicatiile din Qatar scriu ca toate arenele proiectate vor trebui finalizate pana in anul 2020.