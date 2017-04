Reprezentanta locala a companiei Velux, cel mai mare producator de ferestre pentru mansarde la nivel local si un important jucator la nivel global, a raportat anul trecut afaceri de 5 milioane de euro, iar estimarile se pastreaza pe un trend pozitiv si in acest an, cand compania mizeaza pe un plus de cel putin 10%. Si Velux este o companie care a trecut prin criza care a prabusit business-ul din 2008, o valoare a afacerilor care ar urma sa fie atinsa in anii urmatori.

“Sunt 80 de milioane de europeni care locuiesc in case cu multa umezeala, un real pericol pentru sanatate, existand riscul de a dezvolta astm bronsic sau chiar pneumonie. Studiile arata ca 90% din timp este petrecut in interior si trebuie sa avem mare grija de climatul interior. Copiii care sunt expusi la medii aerisite beneficiaza de o crestere cu 50% a atentiei si a concentrarii. Caminul este extrem de important si inclusiv romanii au inteles acest detaliu si au ajuns sa puna pret pe sanatate”, spune Noemi Ritea (foto mai jos), director general Velux Romania.