Pana la finalul anului, preturile pentru locuintele din zonele urbane vor creste cu 8-10%, comparativ cu tarifele din 2016, potrivit unei analize a companiei de consultanta Re/Max. De asemenea, o evolutie asemanatoare este asteptata si in ceea ce priveste chiria apartamentelor din zonele urbane, caz in care, pana la finalul acestui an, pretul/mp va creste cu cca. 7-10% fata de tariful mediu din 2016, situat la 550 euro/mp.

Daca in 2016, in Romania, pretul mediu de vanzare pentru un apartament din zona urbana a fost de 1.150 euro/mp, pentru anul in curs, specialistii Re / Max anticipeaza o crestere situata intre 8-10%.

"Programele guvernamentale si conditiile facile de creditare atrag cu precadere un numar mare de clienti aflati la prima tranzactie imobiliara. Astfel, o data cu cererea de pe piata a crescut si valoarea ofertelor. Daca in 2015, pretul mediu pentru inchirierea unui apartament din zona urbana a fost de cca. 440 euro, un an mai tarziu, pretul pe metru patrat pentru un imobil asemanator a crescut cu putin peste 5 euro. Pentru perioada urmatoare, anticipam un ritm de crestere mai accelerat, in linie cu tendintele europene, atat in zonele urbane, cat si in cele periferice si in orasele mai mici", a mentionat Razvan Cuc (foto), presedinte Re/Max Romania.

Potrivit analizei Re/Max, cautarile pentru o noua tranzactie imobiliara incep in mediul online, motoarele de cautare aratand o crestere semnificativa in 2016, mai exact de 3,5 ori fata de anul anterior, a accesarilor pentru cuvantul "casa. Acelasi raport arata ca, pe loc secund in clasament, se afla cuvantul cheie "apartament", urmat indeaproape de "teren". Nivelul de cautari pe ultimele doua segmente a ramas stabil insa in ultimii 5 ani.

Situatia din Romania este totusi asemanatoare cu cea a multor state din Europa, cresterile de 10% pe segmentul apartamentelor din zona urbana fiind remarcate si in tari precum Olanda si Spania, ajungand chiar si pana la 16% in Malta. De asemenea, pietele imobiliare din Portugalia, Grecia si Scotia arata semnale concrete de stabilizare, numarul de tranzactii fiind asteptat sa creasca si in aceste tari.

Expertii din cadrul Re/Max Europa declara ca, intre 2015-2016, preturile pentru vanzarea caselor si a apartamentelor au crescut semnificativ. Mai exact, cele mai mari evolutii pentru pretul / metru patrat s-au inregistrat in Lituania (+13%), Germania si Luxemburg. Nici zonele rurale nu sunt excluse din previziunile de crestere, in Austria si Estonia, de exemplu, fiind anticipate evolutii de pana la 4%. O stagnare a tarifelor de vanzare si inchiriere este anuntata doar in Franta, Grecia si Elvetia.

Cel mai important factor in pretul unei locuinte

Unul dintre cele mai importante criterii de diferentiere a costurilor ramane, in continuare, locatia imobiliului. Potrivit lui Michael Polzler, Director General al Re/Max Europa, zonele de aglomerare se extind treptat in Germania, in timp ce tinerii italieni prefera mai degraba arile centrale ale marilor orase pentru a diminua timpul dedicat navetei. La nivel european, diferenta de pret dintre un apartament localizat in aria centrala versus unul situat periferic este de pana la 64%, in timp ce pentru case diferenta ajunge la doar 44%.

Acelasi criteriu este determinant si in randul romanilor care cumpara sau inchiriaza o proprietate. Clasamentul este completat de aspecte legate de nivelul de finisare/echipare, vechimea imobilului, infrastructura, utilitatile si facilitatile de care dispune, situatia juridica si, nu in ultimul rand, vecinatatile si coproprietarii.

Cele mai scumpe locuinte din Europa

In ceea ce priveste cele mai exorbitante bugete alocate pentru o locuinta in 2016, primul loc il ocupa un apartament de lux cu o suprafata de 1.250 mp, situat in centrul orasului Amsterdam, care s-a vandut cu 24,5 milioane de euro. Pe loc secund se claseaza o vila din Elvetia al carei pret de vanzare a depasit 5,8 milioane de euro, in timp ce pretul final achitat pentru un penthouse de lux din Malta a fost de 4,5 milioane de euro.

In Romania, cea mai valoaroasa tranzactie intermediata de Re/Max pe segmentul rezidential a fost de 780.000 euro si a constat intr-o vila din Cluj-Napoca.

