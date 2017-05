Rata de neocupare a spatiilor industriale si logistice din Bucuresti se apropie de zero in conditiile unor livrari reduse de noi proiecte si unei cresteri sustinute a cererii in primul trimestru al acestui an, arata datele companiei de consultanta imobiliara JLL.

Potrivit JLL, in primul trimestru au fost livrati doar 27.000 de metri patrati de spatii industriale, in timp ce cererea neta a fost de aproape 7 ori mai mare, ajungand la aproximativ 180.000 de metri patrati.

In acest context, stocul de spatii moderne de logistica si industriale s-a mentinut la circa 2,5 milioane metri patrati, rezultand o densitate de 128 metri patrati la 1.000 locuitori, sub nivelurile din celelalte tari din Europa Centrala si de Est. Peste 1,2 milioane metri patrati sunt construiti in jurul Bucurestiului, iar din acesta 75% de-a lungul autostrazii A1.

”Rata de neocupare la finalul anului 2016 era estimata la sub 5% in Bucuresti si la mai putin de 10% in restul tarii. Dar avand in vedere ca au fost livrate proiecte de aproape 7 ori mai mari decat oferta noua, rata de neocupare se apropie de zero. In prezent este foarte dificil ca in proiectele existente sa mai gasesti spatii pentru o cerere noua. De aceea, vedem o crestere a volumului de spatii pe care dezvoltatorii incep sa le construiasca speculativ, fara un contract de inchiriere securizat. Aceste spatii sunt insa contractate de chiriasi imediat ce sunt puse pe piata”, a declarat Costin Banica (foto mai jos), head of industrial Agency in cadrul JLL Romania.

Din punct de vedere al cererii, fata de primul trimestru al anului trecut vedem un avans de aproape 40%, toata suprafata fiind cerere neta, respectiv reprezentate de contracte noi si de contracte built to suit, adica proiecte construite la solicitarea chiriasilor.

Structura cererii arata ca 70.000 metri patrati, adica 40% din total, reprezinta spatii inchiriate de companii de logistica, in timp ce retailerii au semnat tranzactii pentru 53.000 metri patrati, adica 30% din total.

Mai mult doua treimi din cererea din primul trimestru a vizat Bucurestiul – peste 97.000 metri patrati. Timisoara, Ploiesti, Cluj si Roman sunt alte orase care au atras companii pentru spatii industriale si de logistica.

Revenind la livrari, pentru sfarsitul anului, dezvoltatorii au anuntat un nivel record de 400.000 metri patrati de proiecte noi, gradul redus de neocupare si cererea record, incurajandu-i sa isi extinda parcurile existente sau sa inceapa constructia altora noi. Daca vor fi finalizate toate proiectele anuntate, in acest an oferta noua o va depasi pe cea din 2016, cand au fost livrate proiecte de circa 330.000 metri patrati.

”Evolutia sustenabila a pietei industriale si de logistica din ultimii ani a dus la revenirea apetitului bancilor pentru finantarea de astfel de proiecte. Din anul 2008, bancile nu au mai finantat niciun proiect logistic sau industrial. Bancile nu finanteaza inca proiecte incepute speculativ, insa odata inceputa constructia cu bani proprii si atragerea primilor chiriasi, finantatorii devin interesati si de astfel de proiecte”, a declarat Costin Banica, Head of Industrial Agency JLL Romania.

Chiriile cerute de proprietari pentru facilitatile de distributie, in special cele din Bucuresti, sunt estimate la 3,5 – 4,1 euro/mp/luna, in timp ce spatiile industriale au chirii de pana la 3,3-4,25 euro/ mp/luna.