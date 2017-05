Reconstruction Capital 2 (RC2), fondul de investitii din spatele producatorului de vopsele Policolor, companie cunoscuta si pentru doua exituri importante derulate in ultimul an – din Albalact si compania de recuperare creante Top Factoring, se afla pe punctul de a vinde actualul teren pe care se afla fabrica de vopsele a grupului Policolor, intr-o tranzactie ce ar asigura posibilitatea companiei de a-si reloca activitatea pe o alta platforma industriala, dar si continuarea planurilor de investitii la nivel local.

Intr-un interviu acordat wall-street.ro, Ion Florescu (foto mai jos), actionar majoritar al fondului RC2, sustine ca imediat dupa finalizarea procesului de vanzare a fabricii va demara constructia celei mai noi facilitati de productie de vopsele din Romania.

“Urmatorul exit va fi terenul Policolor din zona Theodor Pallady, lucru care ne-ar permite sa dezvoltam noua fabrica in urmatorii doi ani. Vrem sa incepem constructia fabricii in aceasta vara, deoarece suntem intr-un stadiu foarte avansat cu vanzarea. Am gasit cumparator, practic oricine ar cumpara un astfel de teren ar fi un dezvoltator, iar interesul vine din partea unor jucatori care sunt deja prezenti pe plan local. Sunt investitori interesati atat de proiecte rezidentiale, cat si comerciale”, a declarat Ion Florescu, pentru wall-street.ro.

Intrebat despre potentialul zonei Pallady, actionarul majoritar al fondului RC2 sustine ca sunt sanse foarte mari ca estul Capitalei sa devina o noua “Baneasa”.