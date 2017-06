Fenomenul WELL, acela in care se pune accent tot mai mare pe sanatatea angajatilor si pe multifunctionalitatea spatiilor disponibile, va deveni cat de curand si in Romania o necesitate, un trend care deja in tarile din Vest completeaza certificarile verzi, oferite dupa modelul britanic (BREEAM) sau cel american (LEED).

In cadrul celei de-a doua editii a conferintei “Sustainable Buildings – A Step Into the Future”, organizata de catre Idea Event, expertii imobiliari prezenti la discutie au aratat ca tara noastra se pregateste sa intre intr-un nou ciclu de dezvoltare, in care se va pune un accent tot mai mare pe calitatea constructiei proiectelor cu scop comercial, vizate fiind in primul rand proiectele de birouri si avertizeaza ca in urmatorii 20 de ani aproape ca nu va mai exista o diferenta intre locul de munca si acasa.

“Un angajat sanatos si fericit reprezinta cele doua componente ale conceptului de wellbeing, iar acesta conduce la o productivitate mult mai mare a angajatului. Este ratiunea din spatele conceptului si din spatele deschiderii si prioritizarii subiectului pe agenda corporate – a investitorilor, a dezvoltatorilor, cat mai ales a chiriasilor. Pentru a implementa acest concept este nevoie de o buna comunicare a departamentelor, insa totul se realizeaza din faza de proiectare. Aceasta parte este critica pentru dezvoltarea unui birou pregatit si adaptat din punct de vedere wellness”, considera Mihai Paduroiu (foto mai jos), MRICS, director al departamentului de tranzactii, leasing in cadrul departamentului Office al CBRE Romania, una dintre cele mai importante companii de consultanta imobiliara prezente la nivel local.