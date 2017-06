Evolutia tehnologica are un impact urias in business, iar perspectivele care se intrevad in viitor arata foarte bine. Tot mai multi executivi vorbesc despre roboti care vor eficientiza procese, vor aduce economii si vor crea locuri de munca axate pe dezvoltare si creativitate, mai putin pe forta de munca bruta, ceea ce, in final, conduce si la riscuri mult mai reduse de accidente sau decese nedorite.

Despre trecut, prezent si viitor vorbeste si Emil Elisiu Gota, antreprenor roman care conduce operatiunile companiei Elis Pavaje, intr-un interviu acordat wall-street.ro.

Inceputurile in afaceri au fost timide, insa meritul este al lui Elisiu Gota, tatal lui Emil Gota, omul care a adus pentru prima data in Romania o dala din beton cu masina, la inceputul anilor ’90.

“Imediat dupa Revolutie am plecat in Germania cu planuri de a dezvolta un business la nivel local si am descoperit acolo o fabrica in care se produceau dale din beton. Am luat in portbagaj la vremea aceea cateva unitati si am cerut mai multe detalii. Mi s-a parut ceva inedit, dar si un posibil inceput pentru imbunatatirea aspectului din tara noastra. (…) Am inceput cu productia de dale pentru monumente funerare, iar ulterior am dezvoltat productia, treptat, dar sigur”, povesteste Elisiu Gota, fondatorul Elis Pavaje.

Cum de la inceput a fost gandit ca un business de familie, cei doi copii ai fondatorului Elis Pavaje au fost mereu in preajma tatalui pentru a dezvolta un business care astazi se pregateste sa depaseasca pragul de 40 de milioane de euro in afaceri.

“Am crescut cu business-ul acesta. Inainte de activitatea din domeniul constructiilor, am vandut cizme de cauciuc. Tata a fost cel care ne-a initiat in domeniu, iar preluarea fraielor Elis a fost un pas firesc. Tata a dus-o pana la un anumit nivel, iar noi – eu si fratele meu – am preluat-o si o vom duce mai departe. Speram sa lasam familiei business-ul in continuare”, spune Emil Gota (foto cover), unul dintre cei mai cunoscuti antreprenori romani din domeniul productiei de materiale de constructii.

Pregatirea de baza a fost una de provincie, dar studiile superioare le-a urmat in Bucuresti, fiind licentiat in cadrul Academiei de Studii Economice din Capitala.

“Primele opt clase le-am urmat la o scoala din Petresti, localitatea natala, iar liceul la Gurghiu, in judetul Mures. A fost ca o experienta de viata, fiind nevoit sa ma aflu la asa o mare distanta de casa. Ulterior am urmat o specializare de finante-contabilitate la Universitatea Romano-Americana, iar mai tarziu licenta am dat-o la ASE. (…) In Elis Pavaje am fost implicat inca din liceu, cand vacantele mi le petreceam in fabrica. La vremea respectiva primeam foarte multe comenzi pentru tuburi de fantana sau monumente funerare. Ma bucur sa spun ca si astazi avem echipe care se ocupa de astfel de solutii”, isi aminteste Emil Gota.

Spune ca daca nu ar fi existat “Elis Pavaje”, tot un business in constructii ar fi derulat azi.

“In 2007-2008, exact la debutul crizei, tatal ne-a predat cheile afacerii si am inceput sa ne implicam activ in business. Desi am fost mereu in afacere, rolul nostru era mai mult de ne consultam in privinta oricarei strategii. A fost greu, insa criza a fost o lectie pentru toata lumea si a mai asezat lucrurile in piata. Industria va fi pe un trend ascendent. Suntem o tara in dezvoltare, iar in Romania este foarte mult de lucru. Trecem toti prin Romania si vedem sate carora le trebuie trotuare, sosele, este clar o nevoie acuta de schimbare”, a mai punctat Gota.

Achizitia unui automobil electric Tesla, momentul care i-a schimbat perspectiva in afaceri: urmeaza inlocuirea flotei cu modele full-electric

Se recunoaste drept un impatimit al tehnologiei si al evolutiei la care asistam in prezent, a avalansei de solutii nou lansate care vor imbunatati considerabil viata oamenilor pe planeta.

Un pas in acest sens, povesteste Emil Gota, va fi automobilul electric, antreprenorul roman fiind si unul dintre cei aproximativ 30 de posesori ai unui model Tesla in tara noastra.

“Am achizitionat in urma cu un an si jumatate o Tesla Model S pe care am cumparat-o din Germania. Din pacate, in Romania inca nu exista reprezentanta si nu cred ca va fi una prea curand. A fost dragoste la prima vedere este tot ce pot sa spun. Urmarisem in prealabil cateva clipuri de prezentare, am mers direct la dealer-ul din Munchen, am achitat 2.000 de euro avans pentru ea si am asteptat sa vina modelul dorit. Achizitia totala s-a ridicat la aproximativ 90.000 de euro, insa in cel mult 4 ani de zile imi voi amortiza investitia”, crede Emil Gota.

Potrivit acestuia, momentul achizitiei masinii electrice i-a schimbat radical optica in privinta business-ului pe care il conduce, iar pentru anii urmatori omul de afaceri planuieste inclusiv inlocuirea intregii flote a companiei cu modele full-electric. Inainte de trecerea la automobilul electric l-a studiat pe Elon Musk, i-a urmarit evolutia si a inteles perspectiva asupra viitorului din cartile, discursurile si planurile sale.

“Inainte de Tesla Model S am avut un Audi Q7 – o masina mare, spatioasa, dar foarte mare consumatoare de resurse. Am zis ca e momentul sa incerc ceva nou si am studiat ce masina sa aleg, moment in care m-am oprit la un model electric. (…) Sunt foarte multumit! Am facut o singura revizie pana acum, a trebuit sa schimb o anumita piesa, care m-a costat in jur de 500 de euro, modificare pe care am realizat-o in Austria. (…) Imi place ideea de masina electrica, eco, mobilitate. Ma gandesc ca va fi disponibila si pe o scara mai mare si va deveni mult mai accesibila (masina electrica – n.red) si analizez inclusiv posibilitatea de a inlocui flota de masini din companie. Aceasta este tendinta, ne adaptam, asa va arata viitorul”, a adaugat Gota.

L-am intrebat despre experienta de zi cu zi cu primul model de masina electrica al constructorului american, iar omul de afaceri s-a declarat multumit pe deplin.

“Are o autonomie declarata de aproximativ 540 de kilometri, insa, in realitate, la conditiile de drum din tara noastra, nu am reusit sa obtin o autonomie mai mare de 450 de kilometri. Parcurg frecvent distanta dintre cele doua fabrici din judetul Alba (Petresti) si judetul Prahova (Stoenesti) si de fiecare data cand ajung in locatie sunt nevoit saun automobilul la incarcat. Este extrem de usor de condus, foarte rapida in comenzi, iar confortul chiar este unul deosebit”, a mai precizat Gota.

Potrivit datelor din piata, in Romania sunt inscrise un numar de circa 30 de automobile Tesla.

Joaca golf si este pasionat de mersul pe bicicleta, un alt motiv pentru care a decis in urma cu patru ani de zile sa demareze un program in fabricile sale prin care a achizitionat zeci de biciclete pe care le-a pus la dispozitia angajatilor din unitatile de productie, in scopul de a se deplasa spre fabrica si de la fabrica spre case.

Pe langa investitiile in dezvoltarea liniilor de productie si eficientizarea acestora, seful Elis Pavaje a lansat in 2013 un proiect de responsabilitate sociala numit “Bicicleta Elis Pavaje te aduce sanatos la serviciu!”.

„Printre cele mai cunoscute proiecte de responsabilitate sociala dezvoltate de Elis Pavaje se numara „Bicicleta Elis Pavaje te aduce sanatos la serviciu!” - un proiect in cadrul caruia am pus la dispozitia angajatilor 140 de biciclete, indemnandu-i sa renunte la masina si sa se bucure de avantajele mersului pe bicicleta: reducerea cheltuielilor cu combustibilul si implicit contributia la diminuarea poluarii, facilitatea in deplasare si mai ales importanta miscarii pentru sanatate”, a declarat, la vremea aceea, Emis Elisiu Gota.

Antreprenorul roman spune ca isi iubeste tara, pe care o vede ca fiind una foarte frumoasa, cu peisaje deosebite.

“Imi place sa ma plimb si apreciez enorm ospitalitatea noastra ca popor. Sunt multe oportunitati, multe lucruri de facut”, a mai adaugat omul de afaceri.

La polul opus, insa, Emil Gota atrage atentia ca ceea ce ii displace cel mai mult la noi in tara este invidia.

“Invidia este cea mai mare incercare. Avem o problema de mentalitate, aceea in care ne dorim cu orice pret << sa moara si capra vecinului >>. Ne-am lovit tot timpul de aceste situatii, pur si simplu nu inteleg rautare, cu atat mai mult una care nu se justifica.

Elis Pavaje se pregateste sa porneasca motoarele celei de-a treia fabrici de pavele din Romania

Elis Pavaje, cel mai mare producator local de pavele, pavaje si borduri din Romania, se afla in plin proces de constructie si testate a celei de-a treia facilitati de productie pe care o va avea in Romania, in zona Moldovei, investitie demarata la finalul anului trecut si care ar urma sa creasca productia companiei din Alba la peste 15.000 mp de pavele pe zi.

“In luna iulie, cel tarziu in august, vor iesi pe poarta fabricii primele modele de pavele, iar viitoarea fabrica din localitatea Secuienii Noi (jud. Neamt) va dispune de cea mai mare si mai moderna capacitate de productie instalata in Romania. (…) Investitia ne va permite sa ne diversificam portofoliul, cat si sa asiguram livrari mai bune in zona de Est a tarii. Sunt increzator in aceasta investitie, iar estimarile mele arata ca anul acesta business-ul va trece de pragul de 40 de milioane de euro”, a spus Emi Gota, pentru jurnalistul wall-street.ro.

Investitia totala se ridica la 10 milioane de euro si urmeaza a fi amortizata in termen de 10 ani. Prin aceasta investitie, capacitatea totala de productie a companiei ajunge la 15.000 mp de pavele / zi .

Fabrica din localitatea Secuienii Noi va avea o capacitate de 5.000 mp de pavele / zi si va produce atat solutii standard, cat si premium, borduri, boltari si rigole. Utilajul de productie va reprezenta o linie integral automatizata, iar hala de productie si spatiile de depozitare se vor intinde pe o suprata de circa 50.000 mp.

Elis Pavaje mizeaza pentru anul 2017 pe afaceri de peste 40 de milioane de euro.

Elis Pavaje este unul dintre cei mai mari producatori de pavele, dale sau produse ornamentale pentru gradina, curte sau spatiul public, segment pe care mai activeaza nume precum Symmetrica sau Semmelrock Stein+ Design.