Ponderea constructiilor in formarea PIB a scazut constant in ultimii ani, de la 10% in anul 2008, la doar 5,8% in 2016, in conditiile in care sectorul constructiilor de infrastructura publica traieste in momentul de fata cea mai sumbra realitate a ultimilor 10 ani. Ca urmare, raportul dintre numarul de companii din piata de constructii care isi intrerup activitatea si cel al firmelor nou inregistrate a avut o medie de aproape 2 in perioada 2011 - 2016. In opinia lui Horia Rusu, directorul general al Hornbach, clasa politica face o mare greseala sa nu dezvolte infrastructura intr-un ritm mai alert, fapt care ar accentua si dezvoltarea mediului de afaceri din Romania.