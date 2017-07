Dezvoltatorul imobiliar Shikun & Binui RED anunta ca a vandut mai mult de jumatate din prima faza a proiectului rezidential New Point, aplasat in Pipera, si da startul lucrarilor de constructii la cea de-a doua faza. Investitia realizata in prima faza a proiectului ajunge la 7 milioane euro, iar cele doua blocuri urmeaza sa fie livrate in primul trimestru din 2018.

"Am inceput constructia in noiembrie 2016, impreuna cu procesul de vanzare pentru proiectul nostru rezidential din Pipera, New Point. La sfarsitul primelor sase luni din 2017, echipa de vanzari a finalizat contracte pentru un numar de peste 70 de unitati din prima faza a acestui complex", a declarat Favi Stelian (foto), CEO-ul Shikun & Binui RED Romania.

El adauga ca "pana in prezent avem un procent de 15% investitori si 85% clienti finali, studiourile duble si apartamentele cu doua camere reprezentand cele mai bine vandute unitati. Datorita cererii pe care o avem, in luna iulie vom demara lucrarile la faza a doua, constand in alte doua blocuri".

Potrivit companiei, prima faza a proiectului New Point consta in doua blocuri P+9, totalizand 136 de apartamente. Investitia in prima faza a proiectului ajunge la 7 milioane euro, cele doua blocuri urmand sa fie livrate in primul trimestru al anului 2018. In prezent, lucrarile de constructie pentru prima faza a proiectului New Point au ajuns la nivelul etajului 7.

Luand in considerare nivelul crescut al cererii pentru apartamentele din prima faza, dezvoltatorul a luat decizia de a da startul fazei a doua, lucrarile de constructie urmand sa debuteze in luna iulie. Cea de-a doua faza de dezvoltare consta in doua blocuri cu 136 de apartamente, necesitand o noua investitie de 7 milioane euro. Dezvoltatorul mentioneaza ca foloseste propriul capital pentru constructia proiectului rezidential New Point. Termenul estimat pentru livrarea fazei a doua este sfarsitul anului 2018.

Anterior, Shikun & Binui RED Romania a dezvoltat proiectul rezidential City Point din zona Aviatiei si are sa ridice in urmatorii zece ani peste 3.500 de apartamente, atat in Pipera, cat si in centru sau in zona de est a orasului. Terenul pe care compania dezvolta, in prezent, proiectul New Point, a fost achizitionat in anul 2016, in apropiere de Scoala Americana, si dispune de o suprafata de 50.000 mp.