Caterpillar, cel mai mare producator de utilaje de constructii la nivel global, a anuntat ca va investi in compania Fastbrick Robotics si in proiectul Hadrian , una dintre cele mai promitatoare inovatii din domeniu, un robot care ar permite dezvoltatorilor sa construiasca proiecte de case din caramida intr-un timp record.

Robotul Hadrian, dezvoltat de catre un inginer aeronautic australian si lansat pe piata in urma cu doi ani de zile, poate in prezent sa manipuleze pana la 1.000 de blocuri ceramice pe ora, lucru care permite acestuia sa construiasca locuinte intr-un timp mult mai scurt fata de o constructie normala, realizata prin indemanarea oamenilor.

Gigantul american va achizitiona actiuni in valoare de 2 milioane de dolari in compania Fastbrick Robotics, care dezvolta Hadrian, iar negocierile presupun si o posibila investitie ulterioara, in valoare de 8 milioane de dolari, insa totul tine de evolutia business-ului si a proiectului in perioada urmatoare.

Investitia initiala, precum si posibila infuzie de capital din perioada urmatoare, vor ajuta compania Fastbrick Robotics sa dezvolte proiectul, sa il rafineze si sa il pregateasca pentru a deveni un produs comercial, impreuna cu etapa de vanzari si mentenanta.

Atat Fastbrick Robotics cat si Caterpillar vor crea o “alianta strategica” pentru dezvoltarea sistemului aflat la baza robotului inteligent.

Hadrian a fost inventat de Mike Pivac, un inginer aeronautic australian, care a inceput proiectarea robotului inca din anul 2005, in Perth, oras situat in vestul Australiei. Dezvoltarea, asamblarea, intreg procesul de functionare, mecanismul si capacitatea de a pune in opera o lucrare importanta cu caramizi a durat circa 10 ani. In prezent, robotul Hadrian masoara 8,5 metri.

In prezent, modelul Hadrian X, unul mai avansat, poate ridica pana la 1.000 de caramizi pe ora. Cu un brat ce masoara circa 30 de metri, echipamentul este controlat prin intermediul unui software specializat, care ofera posibilitatea inclusiv de a taia blocurile ceramice in marimea dorita si ofera posibilitatea inclusiv de a completa cu mortar sau ciment suprafata dorita.

Robotul “Hadrian” a fost numit dupa imparatul roman cu acelasi nume, care era pasionat de constructii. “A construit o multime de pereti pentru romani”, a declarat Mark Pivac, un inginer de aeronautica si mecanica si directorul tehnic al companiei.

Cu mai mult de 7 milioane de dolari australieni cheltuiti pentru cercetare si dezvoltare, Hadrian este capabil sa mute caramizi dintr-un loc in altul, iar prin intermediul unui computer caruia ii sunt trasate directiile de constructie.

“Hadrian” poate manipula aproape orice tip de caramida de pe piata, iar marele avantaj al acestui tip de tehnologie este ca scade dramatic timpul de ridicare a unei astfel de unitati. Potrivit dezvoltatorilor robotului “Hadrian”, pentru a construi o casa obisnuita este nevoie de 15.000 de caramizi si circa cinci – sase saptamani pentru a finaliza lucrarile intr-un ritm obisnuit de lucru, in timp ce o casa construita prin intermediul unui astfel de robot se poate realiza in cel mult doua zile, ceea ce ar simplifica la maximum costurile pentru ridicarea sa.