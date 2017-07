Potrivit datelor JLL Romania, in al doilea trimestru cererea totala de spatii industriale a ajuns la 180.000 de metri patrati, nivel comparabil cu cel inregistrat in primele trei luni din acest an.

Cererea noua a crescut in primul semestru cu 51%, la 229.800 metri patrati si a reprezentat aproape 65% din suprafata totala tranzactionata in aceasta perioada.

”Cererea pe piata industriala si de logistica a depasit estimarile noastre, inchirierile din prima jumatate a anului fiind peste nivelul pe care noi in previzionam pentru intreg anul 2017. Asadar, daca se pastreaza ritmul de crestere de pana acum, am putea sa fim martorii unui nou record al cererii, in conditiile in care anul trecut companiile au inchiriat circa 460.000 metri patrati, reprezentand un maxim istoric”, a declarat Costin Banica (foto cover), associate director, head of Industrial Agency in cadrul companiei de consultanta imobiliara JLL Romania.

Din punct de vedere al ofertei noi, de la inceputul anului in Romania au fost livrate trei proiecte totalizand 72.000 de metri patrati in Romania metri patrati, iar alti 312.000 metri patrati urmeaza sa fie finalizati pana la sfarsitul anului.

Cererea noua de spatii industriale a depasit de peste trei ori oferta noua de pe piata, astfel ca in continuare gradul de neocupare se mentine extrem de redus, in conditiile in care tot ceea ce se livreaza nou este deja ocupat de chiriasi. Stocul modern de spatii industriale si de logistica este de 2,7 milioane de metri patrati.

Structura cererii pe domeniul de activitate al chiriasilor arata ca retailul si logistica raman motoarele pietei (65% din suprafata inchiriata), in timp ce productia castiga si ea teren (22%), desi cele mai multe firme de productie prefera sa isi dezvolte propriile spatii.

Aproape 70% din suprafata de spatii logistice si industriale inchiriata in primele sase luni este in proiecte din Bucuresti, iar 10% in Vest si Nord-Vest (Cluj, Oradea, Timisoara). Contracte au mai fost semnate pentru proiecte in Pitesti, Ploiesti, Ramnicu Valcea si Roman.

JLL este una dintre cele mai importante companii de consultanta imobiliara din Romania, o piata pe care mai activeaza nume precum CBRE, Colliers, Cushman & Wakefield Echinox, Knight Frank sau ESOP Consulting.