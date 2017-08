Cemacon SA (CEON), al doilea cel mai mare producator de caramizi si solutii de profil la nivel local, a inregistrat afaceri de peste 39 de milioane de lei in prima jumatate a acestui an, valoare similara cu cea raportata in aceeasi perioada a anului trecut. Evolutia importanta s-a inregistrat, insa, la cresterea profitului operational, care a avut un rezultat pozitiv de +65%.

In primele sase luni ale anului, Cemacon a obtinut un profit operational de 10,15 milioane lei, in crestere cu 65% fata de aceeasi perioada a anului trecut si un profit net de 5,2 milioane lei. Producatorul de materiale de constructii si-a consolidat afacerea prin obtinerea unei cresteri semnificative a profitului operational fata de cel de anul trecut, la o cifra de afaceri similara.

“Rezultatele primelor sase luni sunt bune. Avem un avans de 65% a profitului operational raportat la aceeasi perioada a anului 2016 si profit net de 5,2 milioane lei. Pentru anul acesta ne concentram pe consolidarea afacerii, dat fiind faptul ca, in 2016, am atins plafonul maxim de vanzari cantitative. Utilizam integral capacitatea de productie a celor doua fabrici, motiv pentru care, pentru 2017 am mizat pe cresterea calitativa si valorica a pietei, cu un ritm mai accelerat decat evolutia in volum. Din pacate, aceasta premisa nu s-a confirmat la nivelul pietei, suntem inca intr-o zona de pret scazut raportat la evolutia consumului, insa noi ne mentinem in tinta propusa.” a declarat Liviu Stoleru, director general si presedinte al Consiliului de Administratie Cemacon SA.

Veniturile din vanzarea de marfa au crescut cu 22%, aceasta fiind parte a strategiei de crestere a companiei.

“Sustinem cresterea business-ului prin comercializarea produselor complementare blocurilor ceramice – buiandrugi si cosuri de fum. Ceea ce ne da incredere si ne ajuta sa gasim mereu solutii pentru continuarea cresterii Cemacon este ca avem toata sustinerea celor trei actionari majoritari, care sunt pregatiti, in egala masura, sa investeasca in proiectele de dezvoltare ale companiei”, a completat Liviu Stoleru.

Pentru 2017, Cemacon isi propune cresterea cu 5% a cifrei de afaceri, consolidarea pozitiei pe piata de blocuri ceramice, realizarea de investitii pentru sustinerea cresterii, fructificarea oportunitatilor de crestere din piata materialelor de constructii si continuarea valorificarii activelor neproductive din portofoliul grupului.

Cemacon este unul dintre cei mai mari producatori de blocuri ceramice prezenti pe piata din Romania, alaturi de nume precum Wienerberger sau Brikston.