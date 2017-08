Piata tranzactiilor de investitii din Romania a crescut cu 43% in prima jumatate a acestui an, atingand o valoare de aproximativ 530 de milioane de euro, fiind impulsionata in special de tranzactiile cu portofolii de retail, potrivit unui studiu realizat de compania de consultanta imobiliara Cushman & Wakefield Echinox.

Astfel, in primele sase luni au fost consemnate nu mai putin de sase tranzactii care au implicat portofolii de spatii comerciale, amintind aici participatia de 50% achizitionata de grupul Atterbury din patru centre comerciale Iulius Mall, achizitiile grupului Mitiska (50% dintr-un portofoliu de opt parcuri comerciale, respectiv un portofoliu format din alte 11 parcuri comerciale), vanzarea ultimelor patru spatii in care mai functionau hipermarketuri Real, vanzarea spatiilor Praktiker din Ploiesti si Constanta, respectiv vanzarea spatiilor XXL Megadiscount din Sibiu si Galati.

Aceste tranzactii au venit pe fondul unei evolutii pozitive a economiei, in general, si a consumului, in particular, in conditiile in care PIB al Romaniei a inregistrat in primele sase luni ale anului o crestere spectaculoasa fata de nivelul Uniunii Europene, de 5,8%, in timp ce comertul cu amanuntul a avansat cu 7,3%, dupa un an 2016 cu o evolutie spectaculoasa in care a fost consemnat un plus de 13,5%.

Bucurestiul, doar un sfert din totalul tranzactiilor

Piata din Bucuresti a atras doar 24% din volumul total de investitii, in Capitala fiind tranzactionate in special cladiri de birouri, precum Green Court C, Polona Business Center, ART Business Center 7 sau Cascade Offices.

In afara Bucurestiului, pe langa proprietatile de retail au fost tranzactionate spatii logistice si industriale in preajma oraselor Sibiu si Pitesti.

“Exista o schimbare pozitiva cu privire la interesul investitorilor fata de activele imobiliare, in special de la inceputul anului 2017. Acest fapt va aduce o lichiditate suplimentara in piata, dar nu va avea un impact asupra randamentelor pe termen scurt, in conditiile in care investitorii sunt in continuare foarte atenti in procesul de selectie a activelor tinta”, a declarat Tim Wilkinson (foto cover), MRICS, partener si responsabil al departamentului Capital Markets in cadrul Cushman & Wakefield Echinox.

Printre jucatorii nou intrati in piata locala in prima jumatate a acestui an pot fi mentionati sud-africanii de la Atterbury, al patrulea grup din Africa de Sud care intra pe piata imobiliara din Romania si Hili Properties, grup care si-a facut intrarea prin achizitia cladirii ART Business Center 7 din nordul Capitalei.

Cushman & Wakefield Echinox este una dintre cele mai mari companii de consultanta imobiliara cu specializare in sectoarele de birouri, retail si industrial, o piata disputata cu alti mari jucatori de profil, cum este cazul CBRE, Colliers International, JLL, Knight Frank sau ESOP Consulting.