Suprafata totala a centrului logistic Reynaers Romania se ridica la aproximativ 2.000 de metri patrati si, incepand cu luna august 2017, gazduieste showroom-ul de prezentare a celor mai noi solutii de aluminiu si accesorii in sectiuni 3D, birourile administrative ale companiei, centrul de training si testare Reynaers dar si zona de depozit.

Centrul logistic Reynaers Romania este situat in zona de sud a Bucurestiului si a fost lansat la finalul anului 2015 dupa o investitie de aproximativ 1 milion de euro.

Pentru 2018, compania vizeaza dezvoltarea canalului de distributie prin deschiderea unui nou showroom in centrul Bucurestiului, dar si extinderea la nivel national, care in acest moment acopera zone in continua dezvoltare, precum Cluj, Timisoara, Sibiu si Iasi. Noul showroom va beneficia de un nou design si unul interactiv.

Reynaers mizeaza pe afaceri de 7 mil. euro in acest an

Producatorul de solutii pe baza de aluminiu Reynaers mizeaza in acest an pe o crestere de 15% a afacerilor, evolutie impulsionata de proiectele aflate in plina desfasurare atat in rezidential, cat si a birourilor, doua dintre cele mai active sectoare imobiliare din Romania ultimilor ani.

“In prima jumatate a anului 2017 am inregistrat afaceri de aproximativ 3,5 milioane euro, iar pana la finalul anului estimam o crestere a business-ului cu 15% mai mare decat cea din 2016. La finele anului trecut am incheiat cu un business de 6 milioane de euro. (…) Anul acesta vom mai furniza solutii pentru One Herastrau Plaza, pentru care vom livra sisteme de tamplarie, de usi glisante si perete cortina. Mai avem in desfasurare proiectul Metropol Park din Berlin pentru care livram sistemul ultra premium Hi Finity. Nu in ultimul rand, pentru ansamblul de case pasive Amber Gardens vom mai furniza anul acesta solutii pentru inca 15 unitati locative”, a declarat Daniel Popa, country manager al Reynaers Aluminiun.

In ultimii cinci ani, compania a mentinut un trend ascendent constant. “Am inaugurat primul depozit din Romania, in urma unei investitii de 1 milion euro, si ne-am extins la nivel national, acoperind zone in continua dezvoltare din tara, precum Cluj, Timisoara, Sibiu si Iasi. Mai mult, ne-am extins portofoliul de proiecte, atat in rezidential, cat si in office, retail si logistic si am devenit cea mai mare reprezentanta Reynaers din Europa de Est. In prezent, avem peste 1.000 de clienti si am realizat peste 500 proiecte”, a mai adaugat Daniel Popa.

Reynaers este unul dintre principalii producatori de ferestre si solutii din aluminiu, o piata pe care concureaza cu Alumil SA, dar si cu producatorii de solutii din PVC – Barrier, Gealan sau Q-Fort.