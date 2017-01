Magistratii Tribunalului Dolj au emis, in noaptea de sambata spre duminica, mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile pe numele lui Andrei Lazar, pentru trafic de droguri de risc.

De asemenea, alte opt persoane au fost arestate preventiv in acelasi caz. Instanta a mai decis ca alte patru peroane sa fie cercetate sub control judiciar. Vineri, Andrei Lazar a fost retinut de procurorii DIICOT Craiova, care au solicitat judecatorilor arestarea preventiva a acestuia, scrie News.ro.

Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Craiova si procurorii DIICOT au facut, joi, 34 de perchezitii in judetul Dolj, la locuintele unor persoane banuite de trafic de droguri de mare risc si constituirea unui grup infractional organizat. In urma descinderilor, 30 de persoane au fost ridicate si duse la audieri, la sediul DIICOT Craiova. Printre cei dusi la audieri s-a numarat si fiul fostei judecatoare craiovene, Andrei Lazar. In luna iunie 2016, Andrei Lazar a fost trimis in judecata de procurorii Parchetului Judecatoriei Craiova, el fiind acuzat ca in noaptea de 13 spre 14 februarie a injunghiat un barbat cu un cutit.

”In timp ce se aflau in incinta Clubului Casa Studentilor din municipiul Craiova, unde avea loc un spectacol la care participau aproximativ 480 de persoane, intre care inculpatii Lazar Andrei si Savu Marian, pe de o parte, si numitii Stanga Ionut Sebastian, Zidaru Virgil Alexandru si Tudor Catalin Viorel, pe de alta parte, a avut loc o altercatie in urma careia cei doi inculpati au agresat fizic cele trei persoane. (...) In aceleasi imprejurari, inculpatul Lazar Andrei l-a lovit pe Tudor Catalin Viorel cu un cutit in zona hemitoracelui drept si in zona lombara dreapta, cauzandu-i leziuni ce au necesitat 16-18 zile de ingrijiri medicale“, aratau procurorii.

In anul 2010, fiul fostei judecatoare Liliana Lazar a fost arestat preventiv din 21 mai pana in 2 iulie, el fiind implicat in mai multe scandaluri cu violenta. In anul 2014, magistratii Judecatoriei Fetesti l-au condamnat la un an si doua luni de inchisoare cu suspendare pentru ultraj contra bunelor moravuri si tulburarea ordinii si linistii publice.

Sursa foto: Shutterstock/ Nikolay Gyngazov