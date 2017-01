"Legea, asa cum stiti, s-a clarificat prin norme la sfarsitul anului, acestea trebuie sa fie insusite de catre toate primariile, prin norme interne. Incepand de astazi, toate masinile care vor bloca tramvaie, troleibuze, autobuze, transportul in comun in general, alte cai de acces, de asemenea, vor fi ridicate pana la aprobarea acestor norme de catre consiliile locale, respectiv general, de catre o platforma aflata la Administratia Strazilor si care va putea sa actioneze urgent”, a spus Gabriela Firea, la comandamentul de iarna de la Primaria Capitalei, conform News.ro.

Aceasta a dat ca exemplu un caz de luni dimineata, cand o masina a blocat circulatia pe linia troleibuzului 70 timp de doua ore. "O parte dintre conducatorii auto au inteles sa-si lase masinile ori pe linia de tramvai, ori pe linia de troleibuz, ori blocand statiile RATB. Astazi am avut un asemenea caz. Linia de troleibuz 70 a foat blocata doua ore, de la 6 dimineata pana la 8.10, de un autoturism in zona bulevardului Basarabia. Este foarte rau ca, azi dimineata, cei care au constatat ca un autoturism blocheaza linia de troleibuz 70 nu au actionat chiar daca aceste proceduri interne nu sunt votate inca in consiliile locale, potrivit legii. Se putea actiona imediat, energic. Venea platforma de la Administratia Strazilor, ridica autoturismul, il ducea intr-o zona in care nu mai bloca pe nimeni", a precizat Firea.

Sursa foto: Pixabay/diowcnx