Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) va cumpara in acest an nu mai putin de cinci automate de achizitionat titluri de calatorii pe care le va monta, pentru inceput, in cele mai importante statii din Capitala.

Intr-un raspuns transmis la solicitarea wall-street.ro, reprezentantii RATB sustin ca in bugetul propus pentru acest an se afla achizitionarea a cinci astfel de echipamente, insa numarul acestora poate sa creasca in functie de valoarea alocata prin hotararea CGMB

“In noua lista de propuneri de obiective de investitii cu finantare de la buget pentru anul 2017, actualizata, vor fi cuprinse un numar de 5 (cinci) astfel de aparate, numarul acestora putand sa fie suplimentat in functie de valoarea alocata prin hotarare de catre CGMB pentru 2017. Oricare ar fi situatia, dotarea in continuare cu astfel de automate ramane o prioritate in activitatea de investitii a RATB”, au declarat reprezentantii Regiei Autonome de Transport Bucuresti, raspunzand unei solicitari wall-street.ro.

RATB urmeaza modelul Metrorex: ce planuri are transportul din subteran?

Modelul civilizat de transport public din Occident este pe cale sa fie replicat si in Romania, asta dupa ce Metrorex, compania care administreaza activitatea de transport public din subteran, este pe punctul sa doteze toate statiile de metrou cu cel putin doua automate de plata de la care calatorii isi pot achizitiona cartele cu numar limitat de calatorii sau titluri de calatorie ce functioneaza in regim de abonament.

„Cabinele existente in dreptul portilor de acces (de culoare maro – n.red.) sunt utilizate pentru supravegherea si monitorizarea accesului calatorilor. In momentul de fata, la aceste cabine se vand cartele magnetice doar in perioada in care casieriile statiilor sunt inchise. Dupa modernizarea sistemului de taxare, in fiecare statie de metrou vor exista cel putin doua automate de vandut cartele pentru fiecare acces, cat si o casierie, iar vanzarea titlurilor de calatorie la cabinele de acces nu va mai fi posibila. (...) Existenta unei casierii in fiecare statie de metrou este necesara atat pentru eliberarea cartelelor cu pret intreg, cat si pentru eliberarea si personalizarea cartelelor cu tarif redus 50%, reincarcarea cardurilor contactless, eliberarea facturilor si a bonurilor fiscale, preschimbarea titlurilor de calatorie si restituirea contravalorii calatoriilor/zilelor neutilizate”, se arata in raspunsul Metrorex, de la finele anului trecut.

Pe lista Metrorex, eliminarea actualelor puncte de achizitionat cartele din statiile de metrou si inlocuirea acestora cu sisteme moderne de automate de cumparat titluri de calatorii se afla pe lista prioritatilor pentru 2016.

In momentul de fata, din totalul de 51 de statii de metrou, 35 beneficiaza de automate de achizitionat cartele, iar dupa modernizarea sistemului de acces, proces care se va desfasura cu precadere in cursul acestui an, inca 139 de automate de vandut cartele vor fi montate in statiile Metrorex.