Atentionarea cod galben care vizeaza judetele Alba si Harghita este in vigoare pana la ora 11.00, in timp ce Maramures, Cluj, Salaj si Satu Mare sunt sub averizare pana la ora 12.00, potrivit News.ro. Raman valabile si atentionarile similare emise pentru judetele Valcea si Caras-Severin, care sunt in vigoare pana la ora 10.40, respectiv ora 11.00.

Conform meteorologilor, in aceste zone vizibilitatea este local sub 200 de metri, iar izolat sub 50 de metri. Totodata, in unele zone vor fi depuneri de chiciura si conditii de polei. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunta ca pe mai multe drumuri nationale traficul rutier se desfasoara in conditii de ceata.

Pe autostrada A1 Bucuresti - Pitesti, intre kilometrii 46 si 78 (pe raza judetelor Dambovita si Giurgiu), vizibilitatea scade sub 100, pe alocuri sub 50 de metri. In judetul Olt, vizibilitatea este sub 50 de metri pe DN65 Slatina - Padurea Sarului si pe DN64 Ganeasa - Gradinari. In conditii similare se circula si in judetul Gorj, pe DN66 Vart - Turceni, dar si judetul Valcea, pe DN64, DN67 si pe DN7 (exceptand Valea Oltului). In plus, carosabilul este umed, temperaturile sunt scazute si exista risc de formare a poleiului.

Sursa foto: Robsonphoto / Shutterstock.com