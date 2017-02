Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a declarat dupa discutia cu parintii copiilor cu sindrom Down, care au protestat in fata ministerului, ca institutia "va revizui criteriile” si va trimite asociatiilor de parinti si de pacienti concluziile comisiilor de specialitate, precizand ca ordinul dat in 2016 produce efecte inca din 1 noiembrie, iar persoanele care au fost evaluate de atunci trebuie reevaluate cand va intra in vigoare noul ordin.

"Noi avem toata deschiderea, Ministerul Sanatatii a convocat comisiile cred ca deja a treia oara, revizuim criteriile si urmeaza sa transmitem un draft al concluziilor si al propunerilor pe care comisiile le-au facut tuturor asociatiilor de parinti sau asociatiilor de pacienti in vederea obtinerii unui punct de vedere astfel incat aceasta hotarare sa fie luata cu o cat mai larga consultare”, a declarat Florian Bodog, ministrul Sanatatii, adaugand ca documentul va fi trimis imediat ce concluziile comisiilor vor fi finalizate, potrivit News.ro.

Ministrul Sanatatii a mai spus ca ordinul dat anul trecut produce efecte din 1 noiembrie 2016, motiv pentru care trebuie realizat un nou ordin. Bodog a precizat ca persoanele evaluate conform vechiului ordin trebuie reevaluate.

"Trebuie sa stiti ca acest ordin nu va produce efecte doar de la 1 martie cum s-a vehiculat in presa si cum am fost si noi intr-o eroare la un moment dat. Acest ordin produce efecte din noiembrie si eu ma intreb unde au fost asociatiile de pacienti pana acum. In mod normal, acest ordin producand efecte, noi trebuie sa facem un alt ordin si vrem sa-l facem in asa fel incat sa nu avem nicio greseala si sa nu avem niciun repros. El functioneaza din 1 noiembrie, sunt persoane care au fost deja evaluate pe acest ordin vechi si care urmeaza sa fie evaluate pentru ca le expira evaluarea. Ordinul nou urmeaza sa intre in vigoare imediat dupa ce il scoatem”, spus Bodog.

In fata Ministerului Sanatatii s-au aflat, pentru a protesta fata de Ordinul nr. 1306/1883/ 17 noiembrie 2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de incadrare a copiilor cu dizabilitati in grad de handicap si a modalitatilor de aplicare a acestora, aproximativ 15 parinti si reprezentanti ai copiilor cu dizabilitati, care au intrat apoi la discutii cu secretarul de stat, Rares Trisca si cu ministrul Sanatatii, Florian Bodog.

"Am agreat cumva un compromis, sa ne trimita acel draft ca noi sa il citim sa vedem despre ce ar fi vorba si sa dam un feedback si in functie de acel feedback sa vedem ce se va intampla. Am intrebat ce facem, cum ramane daca in continuare in acel ordin sunt foarte multe greseli. Au spus ca decizia finala apartine oricum comisiei. In concluzie, am stat acum o ora si jumatate la discutii fix degeaba”, a declarat sotul Cristinei Balan, fosta solista a trupei Impact si mama a doi copii cu sindrom Down.

La randul sau, Adele Chirica, presedintele Asociatiei pentru Dravet si alte Epilepsii Rare, a mentionat ca ministrul Sanatatii nu a fost prezent la intreaga dezbatere, intrand in sala "doar pentru a ne certa” pentru prezenta la protest a fostului ministru al Muncii.

"In acest moment este un blocaj si este o lupta de orgolii. Nu avem un ordin, in primul rand, daca vrem dezbatere publica, suntem santajati, ca asta e, va dura 30 de zile daca vreti dezbatere publica si transparenta, daca nu, sa-i lasam sa-si faca treaba fara presiuni, suntem certati ca domnul Pislaru a venit sa ne ofere flori”, a spus Adele Chirica.

La protestul de la Ministerul Sanatatii a fost prezent si fostul ministru al Muncii Dragos Pislaru, care le-a impartit zambile femeilor de la manifestatie, le-a spus ca regreta situatia creata si ca este alaturi de ele.

"Nu pot sa-mi exprim mai mult empatia fata de ce spuneti. Am vazut lucrul pe care l-a scris doamna Chirica, cum ca merg in Piata, dar aici imi e rusine sa ma afisez. Nu e vorba de rusine. Sunt alaturi de dumneavoastra, chiar daca o parte din vina imi apartine. Regret situatia creata. Nu se pune problema sa nu-mi recunosc greseala atat cat pot eu, ca ministru, pentru ca este o anexa pregatita de specialisti tehnici”, a spus Pislaru.

Acesta a mai precizat ca ordinul nu trebuie anulat, ci doar modificat, problema aflandu-se la o singura anexa din ordin. Fostul ministru a adaugat ca anularea acestui ordin ar putea costa alte categorii de persoane bolnave.

"Nu este vorba despre lipsa de empatie, am copii si nu ma pot pune in pielea dumneavoastra. Este vorba doar despre a incerca sa va explic ca a anula acest ordin este o greseala. O greseala care ar putea sa-i coste, de exemplu, pe parintii care au copii in stare grava de diabet. Eu recunosc ca acea anexa si acel test pe parte de retard mintal au fost gresite si trebuie refacut. Nu a fost nicio rea intentie in spate. Am preluat personal, in cosul pieptului, toate reprosurile. Vreau sa-mi cer scuze si sa va asigur ca impreuna cu colegii din ministere pe partea tehnica si preluata la nivel de ministrii, s-au mobilizat si astazi ar trebui sa iasa cu un nou ordin care sa corecteze exact problema, nu sa transforme un lucru care s-a demonstrat a fi o nedreptate intr-o alta nedreptate pentru toate celelalte categorii care au fost ajutate de ordin”, a spus fostul ministru al Muncii.

Dragos Pislaru a mai spus ca implementarea ordinului inainte ca acesta sa intre in vigoare este un abuz, "ca sa nu isi mai bata capul dupa 1 martie”.

Institutia informase, initial, ca ministrii Sanatatii si Muncii vor semna un ordin comun pentru amanarea ordinului care i-ar fi lasat pe copiii cu sindrom Down fara drept la insotitor.

Ulterior, ministrul Sanatatii a spus ca a abrogat ordinul emis de guvernul tehnocrat in noiembrie 2016.

"Ordinul 1306/1883/2016 va fi abrogat. Am luat aceasta decizie impreuna cu doamna ministru Olguta Vasilescu pentru a corecta greseala fostilor ministri tehnocrati si pentru a evita situatia ca de la 1 martie copiii cu sindrom Down sa ramana fara asistenti personali sau insotitori. Vrem o legislatie care sa nu produca tulburari si care sa nu produca disfunctionalitati in tratamentul si ingrijirea pacientilor cu nevoi speciale",a scris vineri pe Facebook ministrul Sanatatii.

