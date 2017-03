Proiectul international “Maratonul Nisipului”, ajuns la a patra editie, reprezinta si o metoda inedita de promovare a litoralului romanesc la nivel international, statiunea Mamaia devenind deja de ani buni o atractie turistica pentru iubitorii de sport din peste 30 de tari.

Castigatori – Cursa de 10 kilometri

La categoria baieti, cursa de 10 km a fost castigata de Mihail Bizniuc, care a inregistrat un timp excelent: 33 de minute si 48 de secunde. Locul secund a fost ocupat de Mihai Cochior (care a trecut linia de finish dupa doar 18 secunde fata de castigator), iar locul al treilea de Emanuel Trandafir. In cadrul cursei de 10 kilometri fete, constanteanca Antoanela Felicia Manac a pasit pe prima treapta a podiumului, cu un timp de 44 de minute si 31 de secunde, locul II a fost obtinut de Ana Maria Musca, iar locul III, de Denisa Stirbulescu.

Castigatori – Cursa de Semimaraton (21 km)

Semimaratonul, a doua proba din cadrul evenimentului, a fost castigat, la categoria baieti, de Maxim Raileanu, care a inregistrat un timp de o ora, 10 minute si 50 de secunde, locul II a fost ocupat de Catalin Atanasoaei, iar locul al treilea, de Nicolae Balan. La categoria fete, cursa a fost castigata detasat de Maria Magdalena Veliscu, care a incheiat cursa intr-o ora, 36 de minute si 6 secunde, Antonia Maris s-a clasat pe locul al doilea, iar Ilinca Maria Tempeanu a completat podiumul.

Castigatori – Cursa de Maraton (42 km)

Maratonul a fost cea mai mare provocare pentru participanti. Primul, la categoria baieti, a trecut linia de finish Liviu Croitoru, dupa 2 ore, 45 de minute si 17 secunde. Pe locul II s-a situat Cristian Hanganut, iar Stefan Salagean a terminat cursa pe locul III. La categoria fete, maratonul a fost castigat, si in acest an, de Nicoleta Ciortan, care a terminat cursa in 3 ore 21 de minute si 42, locul secund – Mariana Nenu, locul al treilea – Ionela Muscalu.

Castigatorii de la cele trei probe competitive au primit premii substantiale in bani si produse. Valoarea totala a premiilor a ajuns la 26.600 de lei.

Au alergat pentru salvarea copiilor nascuti prematur

De asemenea, cursa “Family Run” s-a bucurat de un interes deosebit din partea familiilor prezente. Astfel, peste 400 de copii, insotiti de parinti sau bunici, au alergat aproximativ un kilometru pe faleza din statiunea Mamaia. Cel mai tanar participant s-a nascut abia acum o luna, iar cel mai mic alergator la “Family Run” are varsta de doar 1 an.

Primii cinci clasati la acest cross sunt: familia Marin Constantin (locul 1), familia Popa Dan (locul 2), familia Szoke Bela (locul 3), familia Zegra Radu (locul 4), familia Rotaru Ana (locul 5). Aceste echipe au primit diplome, cupe si premii in produse. Fondurile stranse in cadrul crosului “Family Run” vor fi directionate pentru reconstructia si modernizarea Sectiei de Terapie Intensiva Nou Nascuti si a Compartimentului de Prematuri din cadrul Spitalului Clinic de Urgenta Constanta, prin proiectul social initiat de Asociatia “Daruieste Aripi”.

Editia urmatoare a Maratonului Nisipului va avea loc pe 25 martie 2018. Evenimentul sportiv, care a cuprins trei probe competitive (42, 21 si 10 kilometri) si o cursa de 1km adresata copiilor si parintilor, este organizat de Asociatia Sportiva “SanaSport” si Radio Constanta, in parteneriat cu Directia Judeteana de Sport si Tineret Constanta, Primaria Constanta si Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral.