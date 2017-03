Raliul Brasovului va avea loc vineri si sambata si aduce la start peste 70 de piloti, potrivit News.ro.

Noutatea acestei editii o reprezinta o organizarea unei a treia competitii in cadrul raliului - Tess Rally -, care se va desfasura in paralel cu Campionatul National de Raliuri Dunlop si cel de Rally 2. Tess Rally este prima etapa a noului campionat de raliuri pentru autovehicule istorice.

Raliul brasovean consta in sapte probe speciale care insumeaza 100 kilometri. Concurentii se vor incalzi in prima parte a zilei de vineri la Rasnov. Prima zi de concurs va include doua probe, urcarea de la Rasnov in Poiana Brasov si superspeciala din centrul orasului, Brasov Rally Show. Principala zi a intrecerii va fi sambata, dimineata fiind programata coborarea din Poiana Brasov in Rasnov si urcarea in Predeal pe traseul "Paraul Rece". Dupa o trecere prin parcul de service, echipajele vor participa la cel mai important test, proba dubla Babarunca-Cheia, cu o lungime de peste 50 de kilometri. Invingatorii Tess Rally Brasov vor fi desemnati dupa ultima speciala, coborarea din Poiana Brasov pe "Drumul Poienii".

Drumurile nationale inchise in weekend

In cele doua zile de concurs, mai multe drumuri nationale vor fi inchise circulatiei. Astfel, vineri, DN 1E pe tronsonul Rasnov-Poiana Brasov va fi inchis circulatiei intre orele 08.00 -15.00 si 17.30 -20.00. Pe Bulevardul Eroilor si strada Piata Teatrului din municipiul Brasov, circulatia va fi restrictionata in intervalul orar 18.30- 22.00

Sambata, traficul pe DN 1E pe tronsonul Rasnov – Poiana Brasov va fi inchis intre orele 07.30 – 14.30, iar pe DN 73A , pe tronsonul Rasnov – Predeal va fi oprit intre 07.45 si10.30. De asemenea, DN 1A , pe tronsonul Babarunca – Cheia va fi inchis circulatiei intre orele 10.00 – 15.30, iar DN 1E pe tronsonul Brasov –Poiana Brasov, in intervalul orar 15.40 – 18.00.

Sursa foto: Christian Mueller / Shutterstock